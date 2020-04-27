Планувати літню закордонну відпустку зарано, – Криклій

Відновити міжнародне пасажирське сполучення – не глобальна проблема, вважає міністр інфраструктури Владислав Криклій. Проте за теперішньої ситуації з коронавірусом і обмеженнями на перетин кордону українцям їхати поки нема куди.

Наразі європейські країни обмежують в'їзд іноземних громадян. Тому обіцяти активного відновлення міжнародних пасажирських перевезень не можна. І навіть, коли кордони відкриють, не слід забувати про самоізоляцію, повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю ЛІГА.Бізнес.

До теми Як запрацює транспорт після карантину: пояснення Криклія

Глобальних проблем у цьому не бачу. Єдине – поки у нас працюватиме формат самоізоляції. Ви вихали до Польщі, наприклад, повернулись – потрібно провести 14 днів у самоізоляції? Чи комфортно всім буде в такому режимі? Сумніваюсь,

– повідомив Криклій.

Планувати літню закордонну відпустку – зарано. Адже, за словами міністра, найпопулярніші напрямки – Єгипет та Туреччина своїх кордонів для іноземців ще не відкривають.

Цікаво! Попри ще наявні карантинні обмеження через пандемію коронавірусу, Туреччина готується до відновлення туристичного сезону. Але без значних змін не обійшлося: турецьким готелям доведеться відмовитися від системи all-inclusive. Замість неї повинні запровадити систему комплексного харчування. А кількість шезлонгів на пляжах буде скорочена вдвічі,

Що відомо про карантин та міжнародні перевезення?– Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. А після цього – до 11 травня. Уряд розробив п'ять етапів виходу з карантину.

– ​Від 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання). А з 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.

– 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.



Карантин продовжено до 11 травня / Інфографіка 24 каналу