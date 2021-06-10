Планируем экспортировать наши шоу в Китай и другие страны, – украинский летчик Фаткуллин

Команда Тимура Фаткуллина предлагает зрителям шоу с участием самолетов и мотоциклов, сногсшибательные полеты, а также прыжки с парашютами, снятые на видео. Их работы собирают миллионы просмотров.

Чемпион мира по высшему пилотажу Тимур Фаткуллин вместе с командой единомышленников готовит сверхсложные эффектные шоу, которые планирует экспортировать в Китай и другие страны.

Своими планами он поделился в новом выпуске проекта "Робимо українське", который "Метинвест" подготовил к своему 15-летию.

Друзья детства и те, кого Тимур встретил случайно и недавно – вот состав команды чемпиона.

На автозаправке спортсмен познакомился с мотобайкером, с которыми у него началось зрелищное сотрудничество. Шоу с участием самолетов и мотоциклов, сногсшибательные полеты, а также прыжки с парашютами, снятые на видео, получили миллионы просмотров в интернете.

"Это была отправная точка, с которой нас начали в будущем узнавать через ролики во всем мире. Сейчас мы планируем экспортировать наши высококоординированные шоу в Китай и в другие страны в том числе", – отметил Фаткуллин.

Парень считает, что в Украине есть прекрасные авиационные традиции и опыт, а потому и большие перспективы.

"Я наблюдаю сегодня новый виток. Очень много импортируется самолетов, и люди начинают летать. Открываются новые школы, создается сильное комьюнити", – сказал спортсмен.

Посмотреть весь выпуск "Робимо українське" с участием Тимура Фаткуллина можно на странице проекта.