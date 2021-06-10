Чемпіон світу з вищого пілотажу Тимур Фаткуллін разом з командою однодумців готує надскладні ефектні шоу, які планує експортувати в Китаї та інші країнах.

Своїми планами він поділився у новому випуску проєкту "Робимо українське", який "Метінвест" підготував до свого 15-річчя.

Друзі дитинства та ті, кого Тимур зустрів досить випадково і нещодавно – ось склад команди чемпіона.

На автозаправці спортсмен познайомився з мотобайкерами, з якими у нього почалося видовищне співробітництво. Шоу за участю літаків і мотоциклів, карколомні польоти, а також стрибки з парашутами, зняті на відео, отримали мільйони переглядів в інтернеті.

"Це була відправна точка, з якої нас почали в майбутньому впізнавати через ролики в усьому світі. Зараз ми плануємо експортувати наші висококоординовані шоу в Китай і в інші країни в тому числі", – зазначив Фаткуллін.

Хлопець вважає, що в Україні є прекрасні авіаційні традиції і досвід, а тому і великі перспективи.

"Я спостерігаю сьогодні новий виток. Дуже багато імпортується літаків, і люди починають літати. Відкриваються нові школи, створюється сильне ком'юніті", – сказав спортсмен.

Переглянути весь випуск "Робимо українське" за участі Тимура Фаткулліна можна на сторінці проєкту.