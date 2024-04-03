Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. У него поинтересовались относительно наступательных планов российских захватчиков.
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Что сказал генсек НАТО
Столтенберг не ответил на вопрос, планирует ли Россия проводить новое наступление в Украине весной, как утверждает президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, он отметил, что в Альянсе наблюдают непрерывное наращивание российского военного потенциала.
Мы видим, как они (россияне – 24 Канал) получают боеприпасы, оружие из Северной Кореи и Ирана. Мы видим, как Россия смогла перевести свою экономику на военные рельсы, и мы видим, как Москва готова платить очень высокую цену в человеческих и материальных ресурсах за победу на украинском поле боя, несмотря на человеческие жизни,
– сказал Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что именно такой подход россиян является причиной, почему ситуация на поле боя является сложной. Он призвал союзников по НАТО передать большее количество ПВО и артиллерии для Украины, а также перейти к обеспечению долгосрочной помощи.
Другие заявления Столтенберга
- Недавно генсек НАТО прокомментировал идею с переходом формата "Рамштайн" под контроль Альянса, а не США. По его словам, союзники обсуждают пути институционализации большей части поддержки в рамках НАТО, чтобы сделать ее более предсказуемой и надежной для Украины.
- Также Столтенберг не так давно призвал союзников активизировать свою помощь Украине с учетом ситуации на поле боя и оставаться непоколебимыми в поддержке ВСУ. Генсек НАТО предупредил, что из-за действий Кремля Европа сегодня стоит перед лицом войны такого масштаба, который, как считали в Альянсе, остался в истории.