Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. У нього поцікавилися щодо наступальних планів російських загарбників.

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Що сказав генсек НАТО

Столтенберг не відповів на питання, чи планує Росія проводити новий наступ в Україні навесні, як стверджує президент України Володимир Зеленський. Втім, він зазначив, що в Альянсі спостерігають безперервне нарощування російського військового потенціалу.

Ми бачимо, як вони (росіяни – 24 Канал) отримують боєприпаси, зброю з Північної Кореї та Ірану. Ми бачимо, як Росія змогла перевести свою економіку на військові рейки, і ми бачимо, як Москва готова платити дуже високу ціну в людських і матеріальних ресурсах за перемогу на українському полі бою, не зважаючи людські життя,

– сказав Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що саме такий підхід росіян є причиною, чому ситуація на полі бою є складною. Він закликав союзників по НАТО передати більшу кількість ППО та артилерії для України, а також перейти до забезпечення довгострокової допомоги.

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