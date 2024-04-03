Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. У нього поцікавилися щодо наступальних планів російських загарбників.
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Що сказав генсек НАТО
Столтенберг не відповів на питання, чи планує Росія проводити новий наступ в Україні навесні, як стверджує президент України Володимир Зеленський. Втім, він зазначив, що в Альянсі спостерігають безперервне нарощування російського військового потенціалу.
Ми бачимо, як вони (росіяни – 24 Канал) отримують боєприпаси, зброю з Північної Кореї та Ірану. Ми бачимо, як Росія змогла перевести свою економіку на військові рейки, і ми бачимо, як Москва готова платити дуже високу ціну в людських і матеріальних ресурсах за перемогу на українському полі бою, не зважаючи людські життя,
– сказав Єнс Столтенберг.
Генсек НАТО зазначив, що саме такий підхід росіян є причиною, чому ситуація на полі бою є складною. Він закликав союзників по НАТО передати більшу кількість ППО та артилерії для України, а також перейти до забезпечення довгострокової допомоги.
Інші заяви Столтенберга
- Нещодавно генсек НАТО прокоментував ідею з переходом формату "Рамштайну" під контроль Альянсу, а не США. За його словами, союзники обговорюють шляхи інституціоналізації більшої частини підтримки в рамках НАТО, щоб зробити її більш передбачуваною та надійною для України.
- Також Столтенберг не так давно закликав союзників активізувати свою допомогу Україні з огляду на ситуацію на полі бою та залишатися непохитними в підтримці ЗСУ. Генсек НАТО попередив, що через дії Кремля Європа сьогодні стоїть перед обличчям війни такого масштабу, який, як вважали в Альянсі, залишився в історії.