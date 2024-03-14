Об этом Йенс Столтенберг сообщил во время брифинга, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Читайте также "Путин держит власть десятилетиями": как в НАТО относятся к выборам в России

В НАТО готовы активировать статью 5

Он отметил, что за 75 лет существования Альянса НАТО смогло обеспечить защиту всем своим союзникам и продолжает это делать. В случае необходимости в нем готовы активировать статью 5.

Почти все сухопутные силы России вовлечены в войне-агрессии против Украины, поэтому мы не видим никакой непосредственной угрозы для любого члена НАТО. Но, конечно, мы будем внимательно следить за тем, что делает Россия вдоль границ Альянса,

– подчеркнул Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО раскритиковал партнеров из-за помощи Украине

Как отметил Йенс Столтенберг, у украинцев нет недостатка храбрости. В то же время у нас есть дефицит снарядов. Поэтому он призвал партнеров предоставить нашему государству все необходимое оружие. Чтобы это позволило улучшить позиции украинской армии на линии фронта.

Союзники по НАТО не обеспечивают Украину достаточным количеством боеприпасов, и это имеет последствия на поле боя каждый день. Тот факт, что россияне способны ежедневно превосходить украинцев в вооружении, конечно, является огромным вызовом. Это одна из причин, почему россияне смогли достичь определенных успехов на поле боя в течение последних недель и месяцев,

– сказал Столтенберг.

Он также отметил, что США – все еще крупнейший поставщик оружия и снарядов для Украины. В то же время заметил, что Евросоюз и Канада также оказали значительную поддержку нашему государству.

Как отметил Йенс Столтенберг, в НАТО есть потенциал, а также экономические мощности, чтобы обеспечить наше государство всем необходимым. Поэтому он призвал партнеров, чтобы они наращивали помощь для Киева.

Обратим внимание, что немецкий Бундестаг 14 марта в очередной раз отклонил резолюцию, которая предусматривает предоставление Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. "За" проголосовали лишь 190 законодателей, а "против" – 495, а воздержались 5 депутатов. Инициировал соответствующую резолюцию оппозиционный блок ХДС/ХСС.