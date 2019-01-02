Планируете ли вы покупать недвижимость в 2019-м?

Вкладывать деньги в недвижимость специалисты рекомендуют тем, кто не любит рисковать.

По словам экспертов, инвестиции в недвижимость на сегодня являются одними из самых надежных в Украине.

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Немало украинцев покупают квартиры, чтобы впоследствии сдавать их в аренду или превратить в коммерческую недвижимость и получать с нее прибыль.

В то же время аналитики констатируют, что рынок недвижимости в Украине повлияют нынешние выборы: 31 марта – состоятся президентские, парламентские выборы запланированы на 27 октября 2019.

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Специалисты по недвижимости отмечают, что самое благоприятное время для покупки недвижимости наступает именно тогда, когда вы имеете на это возможность, потребность и нашли "свое" жилище.