Чи плануєте ви купувати нерухомість у 2019-му?

Вкладати гроші у нерухомість фахівці рекомендують тим, хто не любить ризикувати.

За словами експертів, інвестиції у нерухомість на сьогодні є одними з найнадійніших в Україні.

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Чимало українців купують квартири, щоб згодом здавати їх в оренду чи перетворити на комерційну нерухомість і отримувати з неї прибуток.

Водночас аналітики констатують, що на ринок нерухомості в Україні вплинуть цьогорічні вибори: 31 березня – відбудуться президентські, парламентські вибори заплановані на 27 жовтня 2019.

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Фахівці з нерухомості зазначають, що найсприятливіший час для купівлі нерухомості настає саме тоді, коли ви маєте на це можливість, потребу і знайшли "своє" помешкання.