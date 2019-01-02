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      Чи плануєте ви купувати нерухомість у 2019-му?

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      Чи плануєте ви купувати нерухомість у 2019-му?
      Чи плануєте ви купувати нерухомість у 2019-му? / unsplash.com

      Вкладати гроші у нерухомість фахівці рекомендують тим, хто не любить ризикувати.

      За словами експертів, інвестиції у нерухомість на сьогодні є одними з найнадійніших в Україні.

      Читайте також: Рік виборів і без надій на іпотеку: чого чекати від ринку нерухомості у 2019

      Чимало українців купують квартири, щоб згодом здавати їх в оренду чи перетворити на комерційну нерухомість і отримувати з неї прибуток.

      Водночас аналітики констатують, що на ринок нерухомості в Україні вплинуть цьогорічні вибори: 31 березня – відбудуться президентські, парламентські вибори заплановані на 27 жовтня 2019.

      Читайте також: Де за кордоном найкраще придбати нерухомість: поради аналітиків, ціни, переваги

      Фахівці з нерухомості зазначають, що найсприятливіший час для купівлі нерухомості настає саме тоді, коли ви маєте на це можливість, потребу і знайшли "своє" помешкання.

       

       

      Теги: Новини України Новини нерухомості світу Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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