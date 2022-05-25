В частности, такие случаи уже зафиксировали в поселке Бильмак, расположенном неподалеку от Бердянска. Об этом 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья.

Внимание В Бердянске, Мелитополе и других оккупированных городах россияне глушат связь

Так, в дома, вынужденно покинувшие местные жители, въехали мобилизованные боевики из временно оккупированных областей Донецкой и Луганской областей.

Рассмотрев обстановку, некоторые из них уже начали привозить туда свои семьи и говорить, что они планируют там постоянно жить.

– рассказал журналист.

Объясняют это тем, что в Бильмаке гораздо лучше, чем в подконтрольной России областях Донбасса и Луганщины.

Русификация городов

Более того, россияне продолжают публичные мероприятия по русификации захваченных территорий. Например, в городе Бердянск стояла традиционная надпись "Я люблю Бердянск". Захватчики быстро пригнали туда свою технику и удалили оттуда мягкий знак.

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Что сейчас происходит на Запорожье: последние новости

25 мая российские захватчики выпустили 4 ракеты по Запорожью . В результате вражеской атаки погиб по меньшей мере один человек, а также трое получили ранения. Известно также повреждение 62 домов.

Российские захватчики продолжают нарушать права граждан на территории временно занятых населенных пунктов Запорожской области. Они активно создают искусственные условия для развития гуманитарного кризиса. В частности, в Бердянске, Мелитополе и других оккупированных городах россияне глушат связь.

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Тем временем на Запорожье российские кафиры решили активно использовать авиацию при наступлении в Запорожской области. Однако украинский защитник второй раз через месяц сбил вражеский самолет. На этот раз Су-25 "Грач".

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