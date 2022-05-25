Зокрема, такі випадки вже зафіксували у селищі Більмак, який розташований неподалік від Бердянська. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.
Увага У Бердянську, Мелітополі та інших окупованих містах росіяни глушать зв'язок
Так, у будинки, які вимушено покинули місцеві мешканці, заїхали мобілізовані бойовики з тимчасово окупованих областей Донецької та Луганської областей.
Роздивившись обстановку, дехто з них вже почав привозити туди свої сім'ї й казати, що вони планують там постійно жити,
– розповів журналіст.
Пояснюють це тим, що у Більмаку набагато краще, ніж у підконтрольній Росії областях Донеччини та Луганщини.
Русифікація міст
Ба більше, росіяни продовжують публічні заходи із русифікації захоплених територій. Наприклад, у місті Бердянськ стояв традиційний напис "Я люблю Бердянськ". Загарбники швидко пригнали туди свою техніку й вилучили звідти м'який знак.
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Що зараз відбувається на Запоріжжі: останні новини
- 25 травня російські загарбники випустили 4 ракети по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки загинула щонайменше одна людина, а також троє отримали поранення. Відомо також про пошкодження 62 будинків.
- Російські загарбники продовжують порушувати права громадян на території тимчасово зайнятих населених пунктах Запорізької області. Вони активно створюють штучні умови для розвитку гуманітарної кризи. Зокрема, у Бердянську, Мелітополі та інших окупованих містах росіяни глушать зв'язок.
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- Тим часом на Запоріжжі російські окупанти вирішили активно використовувати авіацію при наступі в Запорізькій області. Однак український захисник вдруге за місяць збив ворожий літак. Цього разу Су-25 "Грач".
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