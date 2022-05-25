Як зазначили у Запорізькій ОВА, о 05:13 російські військові запустили по Запоріжжю чотири крилаті ракети. Раніше стало відомо, що одну із них вдалося знищити силам ППО, решта ж принесли з собою жертви та руйнування.

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Від ворожої атаки загинула щонайменше одна людина

Повідомляється, що три ворожі ракети влучили у два райони міста – Шевченківський і Олександрівський. У першому атакували цивільні об'єкти, а в другому – торговельний центр. Крім того, відомо про пошкодження щонайменше 62 будинків.

На жаль, цього разу ворожа атака забрала життя однієї мешканки Запоріжжя. Ще троє зазнали поранень.

У Штабі оборони Запорізького краю зазначили, що внаслідок "прильоту" пошкоджена також критична інфраструктура міста.