Те, що Росія так діє і буде продовжувати робити це далі, не є таємницею, і розвідка це підтверджує. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

До теми У поліції показали відео затримання організаторів масових заворушень в Україні

Безпосередньо по цій групі ми стали працювати близько тижня тому. Працювали б по ній і далі, якби під час слідчих дій не отримали інформації, що крім цієї, існують ще інші групи. За словами зловмисників, вони у разі чого готові підстрахувати дії першої групи,

– сказав він.

Правоохоронці працюють над затриманнями решти учасників злочинної групи. Вони планували "підірвати правопорядок" в інших обласних центрах, поза Києвом.

Що відомо про масові заворушення в Україні

Очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський заявляв, що в Україні затримали групу людей, які планували масові заворушення. 31 січня у Києві хотіли влаштувати сутички під Офісом Президента, участь у яких мали взяти 5 тисяч осіб.

Злочинці планували дестабілізацію також у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаських областях. В епіцентрі уваги опинилися території на відстані 1 – 1,5 години їзди від Києва. Чернігівщина та Сумщина межують з Росією. Відомо, що організатори мали досвід роботи в правоохоронних органах і могли бути пов'язані із спецслужбами Росії.

ЗМІ повідомляли, що нібито одним із організаторів масових заворушень в Україні був полковник Юрій Голубан. Його ймовірно підозрюють в зв'язках з самопроголошеними "республіками" на окупованій частині Донбасу.

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