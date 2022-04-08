Планы эвакуации из Краматорска меняются, – мэр Гончаренко об обстреле вокзала
Российские оккупанты нанесли удар "Точкой-У" по вокзалу Краматорска. Оттуда должны были эвакуировать в другие города 4 тысячи человек.
После жутких обстрелов, планы по эвакуации из Краматорска должны измениться. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказал городской глава Александр Гончаренко.
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По его словам, Краматорск уже три недели является хабом для всего Донбасса. Укрзализныця ежедневно предоставляла 6 – 7 поездов, которыми эвакуировали людей из города.
Планы эвакуации из Краматорска меняются. Будем продолжать эвакуацию автобусами, автомобилями, которые есть в городе,
– заявил Гончаренко.
Он добавил, что людей будут также перевозить в направлении Днепра и других городов, откуда уже будет происходить эвакуация железной дорогой.
Также, как отметил мэр Гончаренко, Краматорск готовится к новому вероятному наступлению оккупантов.Заметим! После обстрела вокзала в Краматорске объявили экстренную эвакуацию автотранспортом.
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