Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев. По его словам, Путин напрасно надеется, что Китай поможет ему удержать власть.

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Китай все помнит

Китаю нужна Россия и ему совершенно безразлично на Путина и россиян. Китайцы разыгрывают длинную игру, которую затеял еще Мао Цзэдун. Она связана с тем, что Китай сначала потерял часть своих территорий в результате договора Японии и России, потом – Пекинского договора.

Обратите внимание! Пекинский договор – мирный договор между династией Цин и коалицией Великобритании и Франции, окончивший Вторую опиумную войну. По условию контракта Китай передавал России определенные территории.

Был ряд договоров, при каждом из которых Китай терял свои территории. Китайцы этого не забыли. Они делали вид, что смирились, хотя это совсем не так,

– отметил российский оппозиционер.

В Китае даже есть музей оккупированных территорий, однако россиян в него не впускают. Кроме того, национальные китайские СМИ пишут, что эти территории захвачены и их нужно возвращать.

"Если вы посмотрите на карты захваченных территорий, то они как минимум по Урал. На некоторых картах еще дальше – по реку Волга. Какой смысл Китаю захватывать Россию по Урал, если он может забрать ее полностью. Сейчас Китай выжидает, ему интересно максимальное ослабление страны -агрессорки", – сказал Мальцев.

Решится ли Китай вернуть свои территории: смотрите видео

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