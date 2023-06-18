Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев. По его словам, Путин напрасно надеется, что Китай поможет ему удержать власть.
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Китай все помнит
Китаю нужна Россия и ему совершенно безразлично на Путина и россиян. Китайцы разыгрывают длинную игру, которую затеял еще Мао Цзэдун. Она связана с тем, что Китай сначала потерял часть своих территорий в результате договора Японии и России, потом – Пекинского договора.
Был ряд договоров, при каждом из которых Китай терял свои территории. Китайцы этого не забыли. Они делали вид, что смирились, хотя это совсем не так,
– отметил российский оппозиционер.
В Китае даже есть музей оккупированных территорий, однако россиян в него не впускают. Кроме того, национальные китайские СМИ пишут, что эти территории захвачены и их нужно возвращать.
"Если вы посмотрите на карты захваченных территорий, то они как минимум по Урал. На некоторых картах еще дальше – по реку Волга. Какой смысл Китаю захватывать Россию по Урал, если он может забрать ее полностью. Сейчас Китай выжидает, ему интересно максимальное ослабление страны -агрессорки", – сказал Мальцев.
Решится ли Китай вернуть свои территории: смотрите видео
Политика Китая по России и войне в Украине
- Китай помогает Ирану быстро отправлять "Шахеды" России. Журналисты провели расследование и выяснили, что Китай продолжает передавать в Иран элементы для производства своих дронов-камикадзе.
- Китай официально подчеркивает свой нейтралитет в этой войне. В то же время некоторые действия Китая свидетельствуют об обратном.
- 18 июня в Китай прибыл Государственный секретарь США Блинкен. В ходе встречи он будет обсуждать вопросы, связанные с войной России против Украины, в том числе так называемые "мирные предложения" Пекина.