Российское вторжение сорвало планы Китая относительно Тайваня, – Гудков

Из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань растет мировое напряжение. Китай угрожает сбить американский самолет, а Тайвань поднял в небо истребители.

Это пока не начало нового конфликта, а обострение старого. Об этом в эфире 24 канала заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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По его мнению, вторжение россии в Украину сорвало планы Китая по жестким действиям к Тайваню.

Китай не доволен россией не только, потому что путин вторгся в Украину. Это он перенес. Для них это не столь важная проблема,

– сообщил Геннадий Гудков.

Он отметил, что очевидно какие-то действия или какой-то план был у Китая относительно Тайваня. Однако российская агрессия его сорвала.

Российский оппозиционный политик предположил, что об этом знали американцы. Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси может быть неслучайным. Именно поэтому американцы сейчас делают достаточно решительные шаги, чтобы этот план Китая не сработал.

"Мы понимаем военную мощь Китая и мы понимаем, что остров Тайвань – это всего 36 тысяч квадратных километров, населенных 23 миллионами жителей. Мы прекрасно понимаем боевое и военное могущество этого государства, где полтора миллиарда человек. Там может быть мобилизовано до 100 миллионов, когда в Тайване всего проживает 23 миллиона", – рассказал Геннадий Гудков.

Он подытожил, что очевидно был какой-то план, но агрессия россии его сорвала. Китай все еще продолжает двигаться по этому плану и очевидно визит американцев совсем не случайный.

Смотрите видео – Гудков о Китае:

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