В эфире 24 Канала спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сказал, есть ли ныне признаки того, что Москва пытается все больше дестабилизировать ситуацию в Молдове.

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Правительство контролирует ситуацию

Страна-агрессор открыто ведет гибридную войну против Кишинева. Для этого Кремль использует все доступные средства воздействия и вмешательства, чтобы навязать свою свободу.

В частности, Москва пыталась организовать государственный переворот, обучала антиправительственных "протестующих", заполнила страну дезинформацией и спонсировала пророссийские оппозиционные партии.

Насколько мне сегодня известна информация, то правительство и президент Республики Молдова полностью контролируют ситуацию. Несмотря на то, что россияне пытаются проводить определенные мероприятия по ее дестабилизации,

– сказал Братчук.

К примеру, пророссийской партии "Шор" обрубили щупальца, но эти обрубки удивительным образом долетели до Москвы и сидят в болоте и пытаются вернуться назад. Соответствующие риски ожидаются и правительство Молдовы видит их.

"Надеюсь, что у чиновников страны есть адекватные решительные консультанты, которые в случае необходимости окажут методическую и практическую помощь. Это, конечно, внутреннее дело Молдовы, но мы желаем нашим друзьям успеха в этом нелегком деле и возвращения всех территорий, которые находятся под российской оккупацией, в частности, непризнанное Приднестровье, в Республику Молдова", – добавил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Есть ли угроза для Молдовы со стороны России