Соответствующие материалы уже были обнародованы в ряде СМИ. Журналисты получили документы с планом Кремля и исследовали их.

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Главная цель агрессора – уменьшить влияние НАТО

Как отмечают в СМИ, документы администрации российского президента напрямую касались долгосрочных планов по Литве, Латвии и Эстонии.

Наибольшее место и внимание Россия уделяет действиям, которые должны ослабить влияние НАТО в странах Балтии,

– отмечают журналисты.

Как отмечает издание, документы были подготовлены управлением межрегиональных и культурных связей, которые непосредственно подчиняются администрации Путина. Кстати, план Кремля по странам Балтии, как и его аналоги для Беларуси и Молдовы, был разработан еще осенью 2021 года.

По мнению опрошенных журналистами экспертов-разведчиков, разработчики стратегического документа не обязательно знали об уже надвигающейся полномасштабной войне, мол, упоминаний о ее возможных последствиях в бумагах якобы нет.

В полученных документах стратегия по каждой из стран состоит из двух частей. В первой прописано, что государство-агрессор видит для себя как угрозу, во второй – как этому планируют противодействовать. Интересно, что все цели врага по сферам прописаны по временным рамкам – 2022, 2025, 2030.

"Угрозы" для Кремля

Среди "угроз", которые видит Москва:

возможные преследования русскоговорящего населения, создание образа россиян как врага,

возможное исключение русского языка не только из учебных заведений, но и полный запрет на него,

запрет росСМИ.

Также Кремль не исключает не только возможный демонтаж всех памятников, установленных в советское время в честь победы во Второй мировой, но и пересмотр итогов этой войны.

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Цели, которые преследует враг в отношении стран Балтии

В планах Кремля отмечено, что необходимо переориентировать грузопотоки на северо-западные порты России, более упорное отстаивание интересов российских бизнесменов.

Россия определяет целями сохранение максимального присутствия своего языка в образовании, создание пророссийских организаций и влияние на общество через них, сопротивление сносу памятников советских времен, продвижение исторического нарратива в противодействие тому, которое само государство-террорист считает "фальсификацией". Кроме того, в Эстонии и Латвии Россия очень рассчитывает в реализации своих целей на русскоязычное меньшинство.

Впрочем, львиная доля стратегии посвящена именно ослаблению присутствия НАТО в странах Балтии. Оккупанты опасаются, что в Литве появится большая база Альянса. Среди целей Кремля также предотвратить размещение там ПВО и ПРО средней дальности, интегрированной в общую систему защиты неба НАТО, а также уменьшить присутствие войск союзников и мер боевой готовности.

В долгосрочной перспективе Россия планирует создать условия, при которых литовское правительство будет вынуждено признать потенциальный ущерб национальной безопасности страны из-за роста влияния НАТО в регионе. Наиболее нежелательно для России активное вступление стран Балтии в НАТО и увеличение их военного присутствия в регионе,

– отметили журналисты.