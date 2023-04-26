Відповідні матеріали вже оприлюднили у низці ЗМІ. Журналісти отримали документи щодо планів Кремля та дослідили їх.

Дивіться також Як уникнути затяжної війни, холодний душ для Макрона: що західні ЗМІ пишуть про Україну

Головна ціль агресора – зменшити вплив НАТО

Як зазначають у ЗМІ, документи адміністрації російського президента безпосередньо стосувалися довгострокових планів щодо Литви, Латвії та Естонії.

Найбільше місця і уваги Росія приділяє діям, які мають послабити вплив НАТО в країнах Балтії,

– зазначають журналісти.

Як зазначає видання, документи були підготовлені управлінням міжрегіональних і культурних зв'язків, що безпосередньо підпорядковується адміністрації Путіна. До речі, план Кремля щодо країн Балтії, як і його аналоги для Білорусі та Молдови, був розроблений ще восени 2021 року.

На думку опитаних журналістами експертів-розвідників, розробники стратегічного документа не обов'язково знали про повномасштабну війну, що вже насувається, мовляв, згадок про її можливі наслідки у паперах нібито немає.

В отриманих документах стратегія щодо кожної з країн складається із двох частин. У першій прописано, що держава-агресор вбачає для себе як загрозу, у другій – як цьому планують протидіяти. Цікаво, що всі цілі ворога за сферами прописані за часовими рамками – 2022 рік, 2025, 2030 тощо.

"Загрози" для Кремля

Серед "загроз", які бачить Москва:

можливі переслідування російськомовного населення, створення образу росіян як ворога,

можливе виключення російської мови не лише з навчальних закладів, але й повна заборона на неї,

заборона росЗМІ.

Також Кремль не виключає не тільки можливий демонтаж всіх пам'ятників, встановлених за радянських часів на честь перемоги у Другій світовій, а й перегляд підсумків цієї війни.

Читайте також Байден кидає виклик історії і йде на другий термін: що це означає для України та США

Цілі, які має ворог щодо країн Балтії

У планах Кремля зазначено, що необхідно переорієнтувати вантажопотоки на північно-західні порти Росії, більш наполегливе відстоювання інтересів російських бізнесменів.

Загалом Росія визначає цілями збереження максимальної присутності своєї мови в освіті, створення проросійських організацій і вплив на суспільство через них, супротив знесенню пам'ятників радянської доби, просування російського історичного наративу на протидію тому, який сама держава-терористка вважає "фальсифікацією". Окрім того, в Естонії та Латвії Росія дуже розраховує у реалізації своїх цілей на російськомовну меншину.

Втім, левова частка стратегії присвячена саме послабленню присутності НАТО у країнах Балтії. Окупанти побоюються, що у Литві з'явиться велика база Альянсу. Також серед цілей Кремля – запобігти розміщенню там ППО і ПРО середньої дальності, інтегрованої у загальну систему захисту неба НАТО, а ще зменшити присутність військ союзників і заходів бойової готовності.

У довгостроковій перспективі Росія планує створити умови, за яких литовський уряд буде змушений визнати потенційну шкоду національній безпеці країни через зростання впливу НАТО в регіоні. Найбільш небажаним для Росії є активний вступ країн Балтії до НАТО і збільшення їхньої військової присутності в регіоні,

– зауважили журналісти.