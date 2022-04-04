Планы Кремля сломаны, – Резников об "отводе" российских войск
Источник:фейсбук Алексея Резникова
Алексей Резников заявил, что украинские защитники сломали планы Кремля. Об этом свидетельствует "отвод" войск из Киевщины, Черниговщины и Сумщины.
На 40-й день мужественной борьбы украинского народа с российскими захватчиками министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что первый бой за Киев украинские защитники и защитницы выиграли.
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Резников о сломанных планах Кремля
Украинцы освободили от врага Киевскую область. Отступают российские захватчики из Черниговской и Сумской областей. Оккупанты делают это, добавил министр, чтобы перегруппировать силы и изменить направление ударов.
Это – бесспорное свидетельство, что планы Кремля сломаны,
– подчеркнул глава Минобороны.
В то же время он добавил, что сердца людей полны боли за сотнями мирных граждан, которые были зверски замучены российскими солдатами.
Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел заявили, что на ближайшую неделю ключевое направление обороны Украины – это Восток. Именно там ожидают главные бои с российскими захватчиками.
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