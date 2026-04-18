Уже есть подтверждение, – полковник запаса раскрыл летние планы россиян на фронте

Россия перебрасывает оперативно-тактические резервы в район Доброполья, пытаясь достичь тактических успехов до 9 мая, и только начинает накапливать стратегические резервы для летней кампании. В то же время взятие Славянска и Краматорска по самым оптимистичным сценариям возможно минимум через 3 – 4 года.

Полковник запаса ВСУ, летчик инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что если украинская сторона не повторит прошлогодних ошибок, то российская экономика сгорит быстрее, чем Россия достигнет целей.

Какие планы у россиян на летнюю кампанию?

Россияне выводят части из зон активного боевого столкновения, дают им короткую передышку и бросают на приоритетные направления, чтобы создать локальное давление. Наиболее вероятный вектор удара – Покровско-Мирноградская агломерация, откуда россияне будут продвигаться через Родинское в сторону Доброполья, воспользовавшись тем, что листья на деревьях уже затрудняют наблюдение с дронов.

Россияне уже захватили часть Родинского. Они будут продвигаться через высоту от Мирнограда, а дальше повернут на северо-восток – до Краматорска. До 9 мая они попытаются выйти в Доброполье, а Славянск, Краматорск и Запорожье – это уже цели летней кампании, к которой они только начинают накапливать резервы,

– сказал Свитан.

Вопрос принудительной мобилизации до сих пор не решен, и все зависит от того, выдержит ли российская экономика дополнительную нагрузку. Стратегические цели остаются неизменными: захватить Донецкую и Запорожскую области и расширить сухопутный коридор – но это те же задачи, которые не были выполнены в прошлом году и перенесены на этот сезон.

По мнению полковника запаса ВСУ, захватить Краматорск и Славянск даже теоретически возможно лишь при условии, что Украина снимет войска с ключевых направлений ради сомнительных операций вроде Курского направления.

"Каждый этап продвижения к Славянску – это отдельная годовая кампания: сначала левый берег реки Оскол, потом левый берег Северского Донца с выходом на Изюм, и только тогда – штурм самого Славянска и Краматорска. Минимум 3 – 4 года, а этого времени у россиян просто нет, потому что мы сожгли их экономику ударами по НПЗ", – подчеркнул Свитан.

Важно! В России сейчас рассматривают 3 возможных сценария развития событий: затянуть боевые действия до 2028 года, свалить вину на генералов и заморозить конфликт, или же ударить по северному флангу НАТО. Какой из них выберет Москва – будет определяться прежде всего тем, насколько эффективно Украина будет воевать и истощать противника.

