Российские войска на Покровском направлении применяют новую тактику использования беспилотников, которая позволяет им получать преимущество на поле боя. Об этом рассказал руководитель коммуникаций 7-го корпуса ДШВ Владимир Полевой в эфире Радио Донбасс Реалии.

Что известно о новой тактике россиян на Покровском направлении?

По словам Полевого, технический персонал с дронами подвозят максимально близко к линии фронта, в частности к городской застройке Мирнограда и Покровска. В то же время операторы управляют беспилотниками дистанционно – находясь, например, в Донецке.

Обратите внимание! Такая схема позволяет россиянам увеличить дальность поражения и одновременно обезопасить операторов от ударов. Фактически точки запуска могут располагаться всего в 1 – 2 километрах от позиций украинских военных.

Полевой отметил, что дрон преодолевает один километр примерно за минуту, поэтому время реакции у российских войск составляет около полутора минут. Зато украинские подразделения, из-за большего расстояния запуска, реагируют значительно дольше – до 15 минут.

По словам военного, такое "математическое" преимущество дает российским силам существенное тактическое преимущество на этом направлении.

К слову. Основатель Swarmer Сергей Куприенко в интервью 24 Каналу рассказал, что украинская оборонная индустрия должна интегрировать имеющиеся решения для повышения эффективности. Автоматизированные системы должны играть важную роль в охране границы Украины и линии боевого соприкосновения.

Последние новости о дронах, которые используют на фронте