Российские войска на Покровском направлении применяют новую тактику использования беспилотников, которая позволяет им получать преимущество на поле боя. Об этом рассказал руководитель коммуникаций 7-го корпуса ДШВ Владимир Полевой в эфире Радио Донбасс Реалии.
Что известно о новой тактике россиян на Покровском направлении?
По словам Полевого, технический персонал с дронами подвозят максимально близко к линии фронта, в частности к городской застройке Мирнограда и Покровска. В то же время операторы управляют беспилотниками дистанционно – находясь, например, в Донецке.
Обратите внимание! Такая схема позволяет россиянам увеличить дальность поражения и одновременно обезопасить операторов от ударов. Фактически точки запуска могут располагаться всего в 1 – 2 километрах от позиций украинских военных.
Полевой отметил, что дрон преодолевает один километр примерно за минуту, поэтому время реакции у российских войск составляет около полутора минут. Зато украинские подразделения, из-за большего расстояния запуска, реагируют значительно дольше – до 15 минут.
По словам военного, такое "математическое" преимущество дает российским силам существенное тактическое преимущество на этом направлении.
К слову. Основатель Swarmer Сергей Куприенко в интервью 24 Каналу рассказал, что украинская оборонная индустрия должна интегрировать имеющиеся решения для повышения эффективности. Автоматизированные системы должны играть важную роль в охране границы Украины и линии боевого соприкосновения.
Компания Air3F запустила в серийное производство дрон "Мангуш", способный нести до 9 килограммов груза и работать на средних дистанциях. Дрон "Мангуш" отмечается стабильностью в сложных условиях, имеет карбоновую раму, механизм складных ножек, и может лететь до 35 минут со скоростью до 110 километров в час.
Великобритания передаст Украине по меньшей мере 120 тысяч беспилотников в этом году. Пакет включает дроны британского производства, которые уже проверены в боях.
Известно, что в марте 2026 года Украина впервые за время войны опередила Россию по количеству трансграничных ударов дронами. По данным Воздушных сил Украины, в течение марта было обезврежено 5 833 российских беспилотников и 102 ракеты.