Російські війська на Покровському напрямку застосовують нову тактику використання безпілотників, яка дозволяє їм отримувати перевагу на полі бою. Про це розповів керівник комунікацій 7-го корпусу ДШВ Володимир Полевий в ефірі Радіо Донбас Реалії.

Що відомо про нову тактику росіян на Покровському напрямку?

За словами Полевого, технічний персонал із дронами підвозять максимально близько до лінії фронту, зокрема до міської забудови Мирнограду і Покровська. Водночас оператори керують безпілотниками дистанційно – перебуваючи, наприклад, у Донецьку.

Зверніть увагу! Така схема дозволяє росіянам збільшити дальність ураження і водночас убезпечити операторів від ударів. Фактично точки запуску можуть розташовуватися лише за 1 – 2 кілометри від позицій українських військових.

Полевий зазначив, що дрон долає один кілометр приблизно за хвилину, тому час реакції у російських військ становить близько півтори хвилини. Натомість українські підрозділи, через більшу відстань запуску, реагують значно довше – до 15 хвилин.

За словами військового, така "математична" перевага дає російським силам суттєву тактичну перевагу на цьому напрямку.

До слова. Засновник Swarmer Сергій Купрієнко в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що українська оборонна індустрія має інтегрувати наявні рішення для підвищення ефективності. Автоматизовані системи повинні відігравати важливу роль в охороні кордону України та лінії бойового зіткнення.

