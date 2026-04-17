Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что они смогут из разных источников собрать и перебросить еще 20 тысяч личного состава. Но очевидно, что они не смогут просто взять и в один месяц набрать на контракты столько людей.

Смотрите также Новые прорывы границы на Сумщине, наступление на Купянск и "перемирие": как изменилась линия фронта за неделю

Какая ситуация в России с резервами?

По словам Андрющенко, россияне не смогут найти еще 20 тысяч человек без дополнительной мобилизации. Или же они будут забирать войска из других подразделений. Речь идет о частях на Ближнем Востоке, приграничья или войска в Арктике.

Уже сейчас на территории Донецкой области активно перебрасывают войска. Однако оно вполне соответствует тем графикам, что у оккупантов были и раньше. Где-то к середине недели плановое пополнение замедлится.

Мы видим, что у россиян реально пошли проблемы с личным составом. Не знаю, при каких условиях они возьмут еще 20 тысяч. Им бы свои стандартные 30 – 35, которые они собирают за месяц, не растерять. Судя по тому, что их потери растут, маловероятно, что они смогут реализовать эти планы,

– отметил Андрющенко.

Несмотря на это, пока речь не идет о том, что Россия готова пойти на переговоры. Однако там все чаще говорят об острых экономических проблемах. И это может натолкнуть диктатора Путина пойти на по крайней мере определенную паузу в войне.

