Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что они смогут из разных источников собрать и перебросить еще 20 тысяч личного состава. Но очевидно, что они не смогут просто взять и в один месяц набрать на контракты столько людей.
Какая ситуация в России с резервами?
По словам Андрющенко, россияне не смогут найти еще 20 тысяч человек без дополнительной мобилизации. Или же они будут забирать войска из других подразделений. Речь идет о частях на Ближнем Востоке, приграничья или войска в Арктике.
Уже сейчас на территории Донецкой области активно перебрасывают войска. Однако оно вполне соответствует тем графикам, что у оккупантов были и раньше. Где-то к середине недели плановое пополнение замедлится.
Мы видим, что у россиян реально пошли проблемы с личным составом. Не знаю, при каких условиях они возьмут еще 20 тысяч. Им бы свои стандартные 30 – 35, которые они собирают за месяц, не растерять. Судя по тому, что их потери растут, маловероятно, что они смогут реализовать эти планы,
– отметил Андрющенко.
Несмотря на это, пока речь не идет о том, что Россия готова пойти на переговоры. Однако там все чаще говорят об острых экономических проблемах. И это может натолкнуть диктатора Путина пойти на по крайней мере определенную паузу в войне.
Какова ситуация на фронте?
- По состоянию на 17 апреля Россия потеряла более 1 миллиона 316 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11870 российских танков, 24400 боевых бронированных машин, 40160 артиллерийских систем и тому подобное.
- В ГУР рассказали, что Россия привлекает стратегический резерв и усиливает свою группировку на еще 20 тысяч человек. Сейчас она насчитывает 680 тысяч человек. Также враг намерен захватить весь Донбасс до сентября.
- Недавно украинские подразделения уничтожили группу из 29 российских военных. Они пытались проникнуть в тыл через газовую трубу в Сумской области.