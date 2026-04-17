Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що вони зможуть з різних джерел назбирати та перекинути ще 20 тисяч особового складу. Але очевидно, що вони не зможуть просто взяти і в один місяць набрати на контракти стільки людей.

Яка ситуація в Росії з резервами?

За словами Андрющенка, росіяни не зможуть знайти ще 20 тисяч людей без додаткової мобілізації. Або ж вони забиратимуть війська з інших підрозділів. Йдеться про частини на Близькому Сході, прикордоння або ж війська в Арктиці.

Вже зараз на території Донецької області активно перекидають війська. Однак воно цілком відповідає тим графікам, що в окупантів були й раніше. Десь до середини тижня планове поповнення сповільниться.

Ми бачимо, що в росіян реально пішли проблеми з особовим складом. Не знаю, за яких умов вони візьмуть ще 20 тисяч. Їм би свої стандартні 30 – 35, які вони збирають за місяць, не розгубити. Судячи з того, що їхні втрати зростають, малоймовірно, що вони зможуть реалізувати ці плани,

– зауважив Андрющенко.

Попри це, поки що не йдеться про те, що Росія готова піти на перемовини. Однак там все частіше говорять про гострі економічні проблеми. І це може наштовхнути диктатора Путіна піти на принаймні певну паузу у війні.

Яка ситуація на фронті?