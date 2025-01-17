Александр Сырский принял участие во внеочередном заседании Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне главнокомандующих. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение.

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Рассказал о стратегии Украины

Сырский во время заседания проинформировал страны НАТО о текущем состоянии и перспективах развития военно-стратегической обстановки на 2025 год.

Поделился с коллегами из Военного комитета НАТО видением вероятных планов врага и нашими шагами по противодействию их реализации,

– написал он.

Кроме этого, Сырский подробно остановился на нашей стратегии. Он отметил, что наша армия продолжит наращивать мощности. Также главком поблагодарил НАТО за поддержку и военную помощь.

По его словам, удалось разработать совместные процессы, которые позволят улучшить ситуацию на фронте.

Также Сырский выразил благодарность председателю Военного комитета НАТО адмиралу Робу Бауэру и поздравил его преемника – адмирала Джузеппе Каво Драгоне.