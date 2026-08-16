Об этом 24 Канал рассказал политический аналитик и публицист Станислав Белковский, отметив, что если ситуация для России будет ухудшаться, возрастает вероятность сценария, при котором будет объявлена мобилизация. Однако наиболее вероятно, что это будет именно частичная мобилизация.

"Победные планы Путина"

Политический аналитик пояснил, что в России указ о частичной мобилизации действует с 2022 года, Путин его не отменял. Сейчас меры по частичной мобилизации не проводятся, но для их возобновления не требуется никаких новых юридических актов.

Кроме того, вся инфраструктура для быстрой мобилизации готова уже как минимум два года. То есть такого хаоса и беспорядка, как осенью 2022 года, не будет. Чтобы Путин поставил под ружье несколько сотен тысяч человек, сегодня достаточно нескольких дней. И военкоматы, репрессивные органы, запрет на пересечение границы лицами, подлежащими мобилизации, действуют прямо сейчас.

Белковский о планах диктатора: смотрите видео

Однако появление военных из Северной Кореи свидетельствует о том, что Путин не слишком хочет мобилизации. Это очень болезненные для Путина меры, которых он будет пытаться всячески избежать. Так, мобилизация возможна, но сегодня ее вероятность не близка к 100%. Впрочем, все будет зависеть от ситуации на фронтах этой осенью,

– подчеркнул он.

В то же время прибытие 50 тысяч северокорейских военных – это как раз, по мнению Белковского, своеобразная замена мобилизации. Очевидно, что российский диктатор планирует продолжать войну. В то же время Силы обороны достигли определенных успехов на фронтах, прежде всего связанных с созданием новой технологической платформы войны, где решающую роль играют роботы, в частности беспилотники и искусственный интеллект. Поэтому сейчас Путин переносит свои "победные планы" на весну 2027 года.

Эксперт добавил, что еще несколько лет назад российский диктатор публично заявил, что силами контрактников удерживать такую линию фронта долго невозможно. Если к концу сентября – началу октября этого года у него сохранится такое же ощущение, то он пойдет на частичную мобилизацию. Если же он сочтет, что побеждает, то не пойдет на такой шаг.