Планы врага сломаны, – Резников заявил, что Украина начинает контратаковать
Источник:фейсбук министра обороны Украины
24 февраля Россия начала вероломную войну против Украины. Наше государство уже более двух недель дает достойный отпор врагу. Министр обороны Украины обратился к украинцам.
Алексей Резников поблагодарил защитников Украины, всех участников народного сопротивления, медиков, спасателей, волонтеров. Он подчеркнул, что вместе – мы сила, которую не преодолеть.
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Украина начинает контратаковать
Министр обороны подчеркнул, что Украина сопротивляется российской интервенции уже две недели. Он подчеркнул, что никто в мире не верил, во что Украина сможет выстоять, тем более что нам удастся продержаться настолько долго. Резников добавил, что Украина не просто держится, но начинает идти в контратаку.
Планы врага сломаны. Весь мир это видит и пытается постичь изменения,
– сказал глава Минобороны.
Обращение министра обороны от 10 марта: смотреть видео
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