Планы врага сломаны, – Резников заявил, что Украина начинает контратаковать

24 февраля Россия начала вероломную войну против Украины. Наше государство уже более двух недель дает достойный отпор врагу. Министр обороны Украины обратился к украинцам.

Алексей Резников поблагодарил защитников Украины, всех участников народного сопротивления, медиков, спасателей, волонтеров. Он подчеркнул, что вместе – мы сила, которую не преодолеть.

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Украина начинает контратаковать

Министр обороны подчеркнул, что Украина сопротивляется российской интервенции уже две недели. Он подчеркнул, что никто в мире не верил, во что Украина сможет выстоять, тем более что нам удастся продержаться настолько долго. Резников добавил, что Украина не просто держится, но начинает идти в контратаку.

Планы врага сломаны. Весь мир это видит и пытается постичь изменения,

– сказал глава Минобороны.

Обращение министра обороны от 10 марта: смотреть видео

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