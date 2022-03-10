Олексій Резніков подякував захисникам України, усім учасникам народного спротиву, медикам, рятувальникам, волонтерам. Він наголосив, що разом – ми сила, яку не здолати.

Актуально Не намагайтеся перечекати війну, шукайте роботу, – Резніков

Україна починає контратакувати

Міністр оборони наголосив, що Україна чинить опір російській інтервенції уже два тижні. Він наголосив, що ніхто у світі не вірив, у що Україна зможе вистояти, тим більше, що нам вдасться протриматися настільки довго. Резніков додав, що Україна не просто тримається, але й починає йти в контратаку.

Плани ворога зламані. Увесь світ це бачить та намагається осягнути зміни,

– сказав глава Міноборони.

Звернення міністра оборони від 10 березня: дивитися відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!