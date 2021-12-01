Усі заяви президента Зеленського розглянемо в тексті почергово. Розпочнемо із "антиахметівського" закону – 5600, який 30 листопада ухвалили в парламенті.

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"Антиахметівський закон" – гроші дітям

Згідно з ним, в Україні підвищується оподаткування видобутоку руди. Наразі найбільшими видобувачами залізної руди в Україні є підприємства Ріната Ахметова та Костянтина Жеваго, тож зміни мають вдарити по їхньому гаманцю. Саме цей закон став каменем спотикання у відносинах Ахметова та Банкової.



Податки Ахметова підуть на рахунки українських дітей / Фото Getty Images

Законопроєкт можна назвати "ресурсним". Тобто отримані податки за видобуток руди мають конвертуватися у щось інше.

Зеленський пропонує, аби всі гроші за використання українських надр накопичувалися на персональних рахунках дітей громадян України. Воду – морякам, небо – пілотам, гроші Ахметова – дітям. До речі, їх зможуть отримати діти народжені вже у 2019 році.

Користуватись капіталом тільки з повноліття

За словами голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, програма передбачає створення спеціальних рахунків у Фонді майбутніх поколінь, які будуть поповнюватися щомісяця. Гроші можна буде використати після досягнення повноліття.

Актуально Зеленский внесет в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца

Для таких амбітних планів необхідна серйозна ресурсна база, частину якої дасть "антиолігархічний закон". Втім не все так радісно, адже потрібно буде шукати додаткові економічні програми, які наповнюватимуть бюджет.

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Низькі кредити для українців

Крім того, Зеленський анонсував програму видачі споживчих кредитів під 5%. За словами президента, гроші можна буде витратити, зокрема на:

придбання нерухомості;

купівлю електромобіля;

здобуття освіти;

зміну професії.

Однак це не означає, що кожен охочий отримає кредити з низькими відсотками. На практиці, для цього необхідно мати високу "білу" зарплатню, чим похизуватись можуть далеко не всі.

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Імовірніше, такий крок має спонукати громадян вимагати у роботодавця "білу" зарплатню. Оскільки людина, яка отримуватиме гроші в конверті, не матиме привілеїв у вигляді низьких ставок на кредит.

Множинне громадянство

Зеленський також заявив, що внесе до Ради законопроєкт про множинне громадянство. В умовах глобалізації та міграції робочої сили воно, мабуть, неминуче, адже дає людям безумовні економічні вигоди. Україна не може заплющувати очі на цей факт і, зрештою, змушена врегулювати питання.

Фактично, множинне громадянство в Україні не заборонене, воно просто не дозволене. Чимало українців мають паспорти інших держав. Навіть держслужбовці, політики та, звісно, бізнесмени.

Мільйони додаткових виборців

У виступі Зеленський звернув увагу на українську діаспору. Проте навіщо громадянам вже інших держав українське громадянство?

Це мільйони додаткових виборців. У чинної влади є надія, що діаспоряни, які не живуть в Україні, відчують турботу про них і проголосують за команду президента.

Тим паче часто вони голосують саме за чинну владу, адже потрібно враховувати ту картинку, яку діаспоряни бачать дистанційно. Це не ціни на комунальні тарифи, однак:

суб'єктивізація України на світовій арені;

розвиток технологій – наприклад, унікальний для світу додаток "Дія";

будь-які інші позитивні зовнішні історії.

Втім не слід очікувати, що всі ці мільйони одразу "побіжать" отримувати паспорти й голосувати за Зеленського. Однак це "пластилін", з яким можна буде працювати.

На моє глибоке переконання, громадяни України не можуть мати паспортів Росії. Країни, яка веде агресивні дії щодо нашої держави.

Зеленський хоче діалогу з Москвою

Натомість Київ має вести діалог з Москвою. Про це також заявив Зеленський з трибуни Верховної Ради. Президент вважає, що українська влада не зможе повернути під контроль окупований Донбас без прямого діалогу з керівництвом Росії.

Офіс Президента вимагає аудієнції з Росією з початку терміну Зеленського. Однак у Кремлі відмовляються від зустрічі всі 2,5 роки, адже в такому випадку Путін фактично визнає Росію стороною конфлікту.

К слову Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

Тут цікава реакція інших партій на слова Зеленського. Зокрема депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка, який висловився проти прямих переговорів з Кремлем. Він наголосив, що зі злочинцями немає сенсу вести переговори.

Посередництво плодів не приносить

Не оцінюватиму, хто з них має рацію, лише зауважу одну річ. Мінські домовленості не працюють, а сам формат втратив свою актуальність. Режим Білорусі готовий йти війною проти України разом з Росією, а Лукашенко від початку заангажований. Тож про яке посередництво Мінська мовиться.



Лукашенко та Путін готові воювати проти України / Фото Getty Images

Водночас нормандський формат не приносить плодів, адже Франція і Німеччина, хоч заявляють про глибоку стурбованість агресивними діями Росії, але водночас торгують із Кремлем.

Ані з мінського, ані з нормандського формату офіційно Україна вийти не може, адже це розцінять як відмову від врегулювання конфлікту. На перемовини за посередництва наших партнерів США чи Туреччини Росія відмовляється. Тож ця історія все більше заморожується.

У Раді різні думки щодо діалогу

Неочікувано в "Європейській Солідарності" виступили проти прямих переговорів з Росією. Депутатка від цієї політичної сили заявила, що це, цитую: "Абсолютна капітуляція". Неочікувано, бо саме лідер політсили Петро Порошенко виходив на прямі переговори з Путіним в часи свого президентства.



Порошенко вів діалог з Путіним за час президенства / Фото Getty Images

У прокремлівській партії "Опозиційна платформа – За життя" підтримали ідею президента Зеленського щодо прямих переговорів із Росією для врегулювання конфлікту на Донбасі. Вони наголошують, що давно чекають діалогу Києва з Москвою.

Однак тут вони лише частково щирі. Представники ОПЗЖ неодноразово заявляли про необхідність діалогу з маріонеточними так званими республіками Кремля.

Натомість хоч у проросійській ОПЗЖ і підтримують думку Зеленського, але факт прямого діалогу принесе Путіну більше поганого. Оскільки він публічно визнає свою причетність до війни на Донбасі.

Банкова знає, що Кремль відмовиться

В Офісі Президента знають, що Кремль відмовиться від саміту з Банковою. Втім пропонують це для того, аби потім на світовій арені заявити: Україна готова зустрічатись і говорити з агресором, але він не йде на зустріч.

Тож потрібні інші механізми, щоб розв'язати питання. Наприклад, жорсткіші санкції для оточення Путіна, яке зберігає свої гроші в західних банках.

Нагороди для військових

Тим часом українські хлопці та дівчата віддають своє життя та здоров'я, захищаючи Україну. Один з них сьогодні здобув нагороду.

Командиру 1 штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор" Дмитру Коцюбайлу на псевдо "Да Вінчі" дали звання Герой України. Коцюбайло здобув найвищу державну нагороду з рук президента і став першим добровольцем, який вшанований таким високим званням.



Дмитро Коцюбайло отримав нагороду Герой України / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Дмитро Коцюбайло на псевдо "Да Вінчі" справжній жах для російських окупантів. На фронті від початку російсько-української війни. У 2014 році він командував взводом добровольців, дістав важке поранення танковим снарядом.

Після одужання повернувся на фронт. "Да Вінчі" знищив десятки ворожих опорних пунктів, багато техніки та живої сили в зоні бойових дій.

Що спільного у планах президента

Підсумовуючи промову президента, бачимо річ, яка залишилася поза увагою. Я не оцінював заяви Зеленського, адже це були здебільшого плани на майбутнє. Говорити про них – ще не означає виконати, тож оцінюватимемо їх по факту.

Втім усі теми про які говорив Зеленський, об'єднує одна червона нитка. Здебільшого це стосуються молодих людей, які або вже народили дитину, або збираються, або ж хочуть придбати квартиру чи машину. Нагороди для військових – історії про патріотів та українських захисників. Ще пам'ятаємо про паспорти для діаспорян.

Це три різні верстви населення, за допомогою яких Зеленський прагне значно розширити свою електоральну базу. Тим паче апелюючи до того, що він народний президент і бореться з олігархами.