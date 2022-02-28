Плата за геноцид украинцев: Россия, ее компании и граждане должны возместить все

Сейчас главное – это выиграть войну. Войну, являющуюся актом агрессии и грубым нарушением не только Устава ООН, но и многочисленных норм международного права.

Россия нарушила вообще все

Безнаказанность за терроризм, агрессию и войну, которые продолжаются на нашей земле, уже 8 лет привела к беспрецедентному нападению на Украину, на Киев.

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На прошлой неделе Россия и ее чиновники пошли на тотальное нарушение права, за что должны получить наказание по полной – от уголовного до международно-правового, и заслуживают публичный процесс за все их преступления и причиненные украинцам страдания.

Вероломность

И степень их ответственности определяет вероломность действий России. Вероломность – категория, определяющая несправедливость и необоснованность войны.

Среди всех признаков вероломности особенно циничным была ссылка России на якобы геноцид как повод развязывания войны.

Это не просто высшая степень цинизма и безграничная чепуха, это нарушение всех возможных норм права, в том числе конвенции о геноциде 1948 года.

Геноцид

Геноцид – это самое бесчеловечное преступление в истории человечества. Человечества содрогалось от преступлений в Руанде и Боснии. Поэтому это слово любят политики в своих эмоциональных речах.

Но мы столкнулись с агрессией, которую россияне оправдывают используя исключительно эмоцию, связанную с понятием геноцида, а не факты. Ибо фактов и доказательств у России нет, и она это хорошо знает.

Поэтому ни разу не пыталась применить Конвенцию 1948 года, которая достаточно подробно это регулирует.

Безосновательность заявлений и обвинений, озвученных Россией, настолько наглядна, что возмутила весь мир, который последние семьдесят лет создавал систему международно-правовой ответственности как средства разрешения конфликтов и недопущения войн.

Мы не можем воспользоваться защитой своих нарушенных прав в Совбезе ООН, потому что Россия там пользуется своим статусом и злоупотребляет своим правом вето. Но мы используем еще один инструмент – Международный суд ООН.

Международный Суд ООН, в случае обращения Украины, может четко обязать Россию прекратить войну, если та действительно верит в геноцид. Пока доказательства геноцида будут собраны. А мы знаем, что все заявления России были и остаются голословными.

Последняя капля

Россия может думать, что требование Суда ООН – это бумажка, которую можно проигнорировать (как она уже делает с предписанием о Меджлисе), но на этот раз это будет последняя капля, которая прорвет дамбу ответственности. И не просто на бумаге.

Вероломность действий РФ с точки зрения международного права является безоговорочным основанием для возмещения в виде репараций и контрибуций за причиненный ущерб не только из-за разрушения инфрастуркутры, но и вреда от того, что экономика вынужденно не может работать на благосостояние людей.

Именно Россия, ее компании и граждане должны возместить все – и все разрушения в Украине и экономические потери компаний со всего мира, пострадавших от того, что Россию приходится сдерживать экстраординарными средствами.

Чем больше активов РФ и российских компаний и граждан будет заморожено в мире, тем полнее будут возмещены убытки.

Хотя дело не в деньгах, а в справедливости. За преступления нужно отвечать.

Как уничтожает русских оккупантов украинский Bayraktar – смотрите видео

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