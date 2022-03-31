Плата за войну: генерал-майор из России был исключен из престижной профессиональной организации

Топовый российский военный чиновник в посольстве в Вашингтоне был изгнан из ассоциации высших международных военных в столице США.

Главная причина – военное вторжение России в Украину. Речь идет о российском генерал-майоре Евгении Бобкине.

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Российского военного исключили из престижной организации

Это голосование призвал провести Ассоциацию атташе по вопросам обороны военный атташе из украинского посольства. Большинство участников поддержали исключение из организации российского генерал-майора.

Для нас это было исполнение миссии. Мы не можем разрешить им играть так, как они хотят. Ты не можешь иметь в своих рядах представителя страны, которая не уважает никакие международные соглашения,

– сказал военный атташе одной из стран НАТО.

Евгений Бобкин – это самый влиятельный российский военный офицер на территории США. Исключение россиянина из этой организации не имеет никакого отношения к официальному присутствию Бобкина в столице США.

Это очередной пример усилий изолировать и наказать Россию за военную агрессию против Украины. Тайное голосование провели на прошлой неделе в посольстве Канады. На мероприятии отсутствовали представители:

Китая,

Ближнего Востока,

Африки,

практически всех бывших республик СССР (исключение – Казахстан и страны Балтии).

Несмотря на это, удалось получить необходимое количество голосов для исключения российского генерал-майора. Приблизительно представители 60 стран большинством голосов поддержали решение относительно Бобкина.

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