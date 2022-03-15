Плательщиков освободили от уплаты за землю, расположенную в зоне боевых действий

Правительство решило освободить плательщиков от уплаты за землю, расположенную на территориях, где ведутся боевые действия. Соответствующее решение будет действовать до конца 2022 года.

Решение действует с 24 февраля

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал. Глава правительства сказал, что решение действует с 24 февраля, когда Россия напала на Украину и до конца 2022 года.

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С 24 февраля 2022 года и до конца года освобождаются от уплаты за землю плательщики за землю, расположенную на территориях, где ведутся боевые действия,

– отметил Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что:

ФЛП не будут платить ЕСВ за своих мобилизованных сотрудников;

санкции за нарушение закона об РРО не будут применяться до окончания военного положения;

не нужно будет уплачиваться НДС за товары, уничтоженные во время войны или переданные для обороны.

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