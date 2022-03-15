Рішення чинне з 24 лютого
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал. Глава уряду сказав, що рішення чинне з 24 лютого, коли Росія напала на Україну, й до кінця 2022 року.
До речі Єдиний податок – добровільний: Шмигаль про ФОПів 1 і 2 групи
З 24 лютого 2022 і до кінця року звільняються від сплати за землю платники за землю, що розташована на територіях, на яких ведуться бойові дії,
– зазначив Шмигаль.
Окрім того, Шмигаль повідомив, що:
- ФОПи не будуть платити ЄСВ за своїх мобілізованих співробітників;
- санкції за порушення закону про РРО не застосовуватимуться до закінчення воєнного стану;
- не потрібно буде сплачуватися ПДВ за товари, що були знищені під час війни або передані для оборони.
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