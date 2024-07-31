Минобороны представило платформу для сотрудничества с производителями тылового имущества

Минобороны представило платформу "ПартнерMOD". Она должна облегчить сотрудничество с поставщиками тылового имущества для ВСУ.

Об этом сообщает корреспондент 24 Канала. Отмечается, что платформа станет ключевым инструментом для расширения круга поставщиков, привлечения новых участников рынка и обеспечения прозрачности в процессе подготовки и участия в тендерах закупочного агентства Государственный оператор тыла.

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Платформа "Партнер MOD"

Во время презентации министр обороны Рустем Умеров указал, что "это очень важный шаг для построения современной, эффективной, прозрачной системы поставки имущества для Сил обороны". Целью ведомства было цифровизировать процессы, чтобы исключить коррупцию.

Когда есть портал, это дает доступ к более широкому кругу поставщиков, увеличивается качество и разнообразие имущества. Если это автоматизировано, то обеспечивается своевременная поставка товаров. Мы приглашаем к сотрудничеству все украинские, международные компании, которые готовы предложить качественную продукцию. Портал может обеспечить вам удобный, прозрачный механизм взаимодействия с Минобороны,

– сказал Умеров.

В свою очередь заместитель министра обороны Дмитрий Клименков отметил, что создание платформы будет способствовать увеличению количества поставщиков и производителей, которые готовы работать на обеспечение армии.

По его словам, платформа нужна, чтобы производитель и поставщик знали, как им работать с Минобороны, как подавать свои заявки, как выходить на торги, какие документы с собой иметь. Ожидается повышение конкуренции более чем на 20% после запуска сайта.