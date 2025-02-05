Платформа "Свидетель" запустила телефонную линию: ею может воспользоваться каждый украинец

Онлайн-платформа Svidok.org, которая собирает воспоминания украинцев о войне, запустила собственную телефонную линию. Воспользоваться новым сервисом теперь может каждый украинец.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Svidok.org. Отмечается, что телефонная линия является бесплатной для всех абонентов в Украине.

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Как работает телефонная линия от "Свидетеля"

Авторы платформы "Свидетель" рассказали, что поделиться пережитым украинцы могут в любое время, ведь этот сервис доступен круглосуточно.

Это очень удобная опция для украинцев: отныне можно быстро, фактически по "горячим" следам, записать то, что мы переживаем ежедневно. Достаточно надиктовать это в телефон. Вместо поста в соцсетях или рефлексии в сториз, которые блокируются или теряются, ваша история на Svidok.org будет надежно сохранена для следующих поколений, чтобы и через 10, 20 или 50 лет наши потомки увидели, каким был тот или иной день во время полномасштабной войны,

– пояснила директор по связям и коммуникациям платформы Елена Кук.

Чтобы воспользоваться телефонной линией, нужно:

позвонить по телефону 0 800 507 480,

ответить на короткие вопросы для корректной фиксации показаний,

рассказать о пережитом событии во время полномасштабной войны, которое необходимо задокументировать.

После завершения звонка также поступает SMS-сообщение с подтверждением того, что свидетельство будет автоматически трансформировано в текст и надежно сохранено на онлайн-платформе Svidok.org.

Ценным для истории является опыт каждого в частности, ведь вместе он демонстрирует целостную картину того, что происходит сейчас в Украине! Россия надеется, что мы будем молчать. А нам стоит быть рупорами правды в мире,

– отметила Елена Кук.

Важно! Все записи можно дополнить или скорректировать, а также добавить к ним фото или видео – это можно сделать, зайдя на сайт Svidok.org. Стоит отметить, что показания будут анонимными.