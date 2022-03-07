На платформе Sweet.tv исчез 24 канал: что делать
7 марта 2022 , 12:11Читати новину українською
Пользователи Sweet.TV массово жалуются на проблемы с доступом к 24 каналу. Они не могут по-прежнему просматривать наш эфир.
Мы обратились к представителям этой платформы, чтобы получить подробное разъяснение ситуации. Там свои действия начали оправдывать "техническими проблемами". Мол, могут подавать только ограниченное количество каналов.
Включать 24 канал на Sweet.TV отказались. Поэтому советуем всем пользователям ранее просматриваемого сервиса немедленно переключаться на другие сервисы. Например – на MEGOGO. Там наша трансляция идет без технических проблем, а все информационные каналы, в частности – 24 канал, есть в бесплатном доступе.Обратите внимание! 24 канал сейчас круглосуточно информирует о ситуации в Украине. Наш новостной марафон можно просмотреть и в ютубе – по ссылке.