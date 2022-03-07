На платформе Sweet.tv исчез 24 канал: что делать

Пользователи Sweet.TV массово жалуются на проблемы с доступом к 24 каналу. Они не могут по-прежнему просматривать наш эфир.

Мы обратились к представителям этой платформы, чтобы получить подробное разъяснение ситуации. Там свои действия начали оправдывать "техническими проблемами". Мол, могут подавать только ограниченное количество каналов.

Включать 24 канал на Sweet.TV отказались. Поэтому советуем всем пользователям ранее просматриваемого сервиса немедленно переключаться на другие сервисы. Например – на MEGOGO. Там наша трансляция идет без технических проблем, а все информационные каналы, в частности – 24 канал, есть в бесплатном доступе.