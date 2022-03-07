Ми звернулися до представників цієї платформи, аби отримати детальне роз'яснення ситуації. Натомість там свої дії почали виправдовувати "технічними проблемами". Мовляв, можуть подавати лише обмежену кількість каналів.

Включати 24 канал на Sweet.TV відмовилися. Тож радимо усім користувачам сервісу, які раніше нас переглядали, негайно переключатися на інші, наприклад – MEGOGO. Там наша трансляція йде без жодних технічних проблем, а всі інформаційні канали, зокрема – 24 канал, є у безплатному доступі.

Зверніть увагу! 24 канал зараз цілодобово інформує про ситуацію в Україні. Наш марафон новин можна переглянути й у ютубі – за посиланням.