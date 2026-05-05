"Платят и не служат": в Раде предлагают ввести официальную платную отсрочку

В Верховной Раде снова подняли тему изменения подходов к мобилизации и системы бронирования. В частности, предлагают ввести модель "экономического бронирования" с официальной оплатой за отсрочку от службы.

Также обсуждают необходимость массовой проверки инвалидности и пересмотра действующих бронирований. Об этом в интервью "Телеграфу" сообщил народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк.

Что такое "экономическое бронирование" и как оно будет работать?

Сергей Нагорняк заявил о необходимости изменения подходов к мобилизации и системы отсрочек. Одной из ключевых идей он назвал введение "экономического бронирования" – механизма, при котором граждане смогут официально оплачивать отсрочку от службы.

По словам депутата, нынешняя система мобилизации и бронирования требует пересмотра из-за дефицита личного состава в ВСУ и дисбаланса между экономикой и армией. Он отмечает, что часть предприятий пытается максимально бронировать работников, тогда как армия испытывает недостаток людей.

Сегодня Вооруженным силам Украины существенно не хватает мужчин. Каждая боевая бригада недоукомплектована. И мы видим, что принудительная мобилизация не дает ожидаемого эффекта,

– говорит он.

Также он добавил, что система бронирования должна быть пересмотрена, ведь количество забронированных мужчин на предприятиях слишком высокое.

Наиболее дискуссионной частью предложения стала идея официальной оплаты за отсрочку и проверки справок об инвалидности.

"Те, кто хочет получить официальную отсрочку от службы в Вооруженных силах Украины, должны иметь такую возможность. Но они должны платить за это официально, "в белую". И после этого они могут спокойно передвигаться по территории страны и выезжать за границу", – сказал он.

Также он предложил радикальный подход к медицинским справкам. По его словам, первое, что нужно сделать, – это обнулить все без исключения справки об инвалидности. Единственным исключением должны стать люди, которые с 2014 года участвовали в боевых действиях и получили ранения. Все остальные категории должны быть проверены на реальное состояние здоровья.

По замыслу депутата, средства от экономического бронирования должны поступать на специальный государственный счет и использоваться для нужд армии и рекрутинга.

Идея заключается в том, чтобы создать специальный счет, куда будут поступать средства от тех, кто официально получает отсрочку. Эти средства можно использовать для мотивационных программ и рекрутинга в ВСУ,

– резюмировал Нагорняк.

Что известно о масштабной реформе ВСУ?

В Украине готовят масштабную реформу Вооруженных сил, первые изменения которой должны заработать уже с июня 2026 года. Она предусматривает существенное обновление системы финансирования военных с повышением денежного обеспечения в зависимости от условий службы.

Для тыловых должностей устанавливается минимальный уровень выплат, тогда как для боевых подразделений зарплаты будут значительно выше. Отдельно планируется введение специальных контрактов для пехоты и штурмовых подразделений с потенциальными выплатами до 250 – 400 тысяч гривен в месяц.

Реформа также предусматривает введение четких сроков службы и возможность постепенного увольнения части мобилизованных военных, которые служат длительное время. Изменения претерпит и система ротаций и переводов между подразделениями, которую хотят сделать более гибкой и прогнозируемой.

В ВСУ планируют усилить боевые бригады и стабилизировать их ежемесячное пополнение личным составом. Отдельный акцент делается на модернизации армии через развитие дронов, роботизированных систем и технологических решений на поле боя. Также предполагается обновление системы военного образования и подходов к контрактной службе.