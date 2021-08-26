В местных телеграм-каналах публикуют видео с затопленных дорог, супермаркетов и домов. Из-за постоянных ливней движение на дорогах затруднено.
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Образовались реки
Сообщают, что затопило улицы:
- Черняховского;
- Тенистую;
- Небесной Сотни;
- Уильямса;
- Химическую;
- Приморскую;
- Газовый переулок.
На проспект Небесной Сотни можно проехать только через самомойку.
В телеграме "Одесса INFO" местные жители также публикуют видео из супермаркетов. Говорят, что там затопило АТБ на Радужном. Рынок "Седьмой километр" тоже "плавает".
Затопленный супермаркет АТБ в Одессе: смотрите видео "Одесса INFO"
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"Седьмой километр" тоже в воде: видео "Одесса INFO"
Люди спасаются
На записи видно улицу в районе Аркадии, где остановились маршрутки. Уровень воды там достаточно высокий. На одном из видео видно, как водитель автобуса сидит с открытой дверью.
Вдруг возле него едет автомобиль, от которого брызжет вода аж по окну маршрутки. Водитель, чтобы спастись, закрывает дверь.
На Аркадии застряли маршрутки: видео с телеграма "Новости Одессы"
Есть также видео, на котором видны затопленные дома. Ливень в Одессе был настолько сильный, что вода стекает сильной рекой по лестнице в подъезде.
В домах вода стекает по лестнице рекой: смотрите видео с телеграма "Новости Одессы"