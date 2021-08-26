В местных телеграм-каналах публикуют видео с затопленных дорог, супермаркетов и домов. Из-за постоянных ливней движение на дорогах затруднено.

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Образовались реки

Сообщают, что затопило улицы:

Черняховского;

Тенистую;

Небесной Сотни;

Уильямса;

Химическую;

Приморскую;

Газовый переулок.

На проспект Небесной Сотни можно проехать только через самомойку.

В телеграме "Одесса INFO" местные жители также публикуют видео из супермаркетов. Говорят, что там затопило АТБ на Радужном. Рынок "Седьмой километр" тоже "плавает".

Затопленный супермаркет АТБ в Одессе: смотрите видео "Одесса INFO"

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"Седьмой километр" тоже в воде: видео "Одесса INFO"

Люди спасаются

На записи видно улицу в районе Аркадии, где остановились маршрутки. Уровень воды там достаточно высокий. На одном из видео видно, как водитель автобуса сидит с открытой дверью.

Вдруг возле него едет автомобиль, от которого брызжет вода аж по окну маршрутки. Водитель, чтобы спастись, закрывает дверь.

На Аркадии застряли маршрутки: видео с телеграма "Новости Одессы"

Есть также видео, на котором видны затопленные дома. Ливень в Одессе был настолько сильный, что вода стекает сильной рекой по лестнице в подъезде.

В домах вода стекает по лестнице рекой: смотрите видео с телеграма "Новости Одессы"