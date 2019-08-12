Плавучий отель в Киеве ушел с молотка: финальная цена втрое превысила стартовую

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал судно "Отель Баккара" на аукционе за 42 миллионов гривен.

Об успешных торгах сообщил генеральный директор ProZorro. Продажи Алексей Соболев в своем Facebook.

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Он обратил внимание на то, что известный отель-корабль, который ходит по Днепру удалось продать за цену, почти в три раза превысившую стартовую.

"Отель Баккара" ушел с молотка 42 миллиона 777 гривен. Начальная цена была – 16 миллионов гривен.

Отель Баккара на Днепре в Киеве: смотрите фото:

Почему стартовая цена должна быть ниже рыночной?

Соболев отметил, что несколько недель назад этот же объект выставляли на аукцион со стартовой ценой 25 млн грн и тогда не пришел ни один покупатель.

А за несколько недель до этого выставляли по цене в 30+ млн, и тоже никого не было. Вот казалось бы, почему не прийти и купить? А потому, что такая цена не интересна всему рынку, а только лишь одному игроку, поэтому зачем приходить, можно же будет дешевле купить,

– написал Соболев.

Директор ProZorro.Продажи советует тем, кто понимает тенденции рынка недвижимости и намерен выставлять объекты на аукцион, ставить стартовые цены на 20% ниже рыночных. Таким образом можно увеличить конкуренцию на торгах и в итоге финальную цену.

Что известно о судне "Отель Баккара"?

Судно было построено в 2007 году и пришвартовано на реке Днепр в районе Северо-западной части Венецианского острова (Гидропарк) в Киеве.



Судно работает как гостиничный комплекс на воде, имеет 200 номеров, ресторан с открытой террасой и летней площадкой, конференц-зал и тому подобное.



Цены на номера здесь стартуют от 2 тысяч гривен за ночь.