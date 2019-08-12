13:13
12 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині
      Вєсті Кремля
      22:50, 10 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Що чекає на Луценка. Азартні зміни від Зеленського
      Вєсті.UA
      18:35, 10 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Плавучий готель у Києві пішов з молотка: фінальна ціна втричі перевищила стартову

      721 Читать новость на русском
      Судно-готель "Бакккара" продали на аукціоні
      Судно-готель "Бакккара" продали на аукціоні / bakkara-hotel.com.ua

      Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав судно "Готель Баккара" на аукціоні за 42 мільйони гривень.

      Про успішні торги повідомив генеральний директор ProZorro.Продажі Олексій Соболєв у своєму Facebook.

      До теми: Майно "Укртелефільму" таки пішло з молотка: кому дісталося та скільки заплатили

      Він звернув увагу на те, що відомий готель-корабель, який ходить по Дніпру вдалось продати за ціну, що майже втричі перевищила стартову.

      "Готель Баккара" пішов з молотка 42 000 777 гривень. Початкова ціна була – 16 мільйонів гривень.

      Готель Баккара на Дніпрі у Києві: дивіться фото:

       

       

      Чому стартова ціна має бути нижче ринкової?

      Соболєв зауважив, що кілька тижнів тому цей самий об'єкт виставляли на аукціон зі стартовою ціною 25 млн грн і тоді не прийшло жодного покупця.

      А за кілька тижнів до цього виставляли за ціною в 30+ млн, і теж нікого не було. От здавалося б, чому не прийти і купити? А тому, що така ціна не цікава всьому ринку, а лише може одному гравцю, тому навіщо приходити, можна ж буде дешевше купити,
      – написав Соболєв.

      Директор ProZorro.Продажі радить тим, хто розуміє тенденції ринку нерухомості і має намір виставляти об'єкти на аукціон, ставити стартові ціни на 20% нижче ринкових. Таким чином можна збільшити конкуренцію на торгах і у підсумку фінальну ціну.

      Що відомо про судно "Готель Баккара"?Судно було збудоване у 2007-му році і пришвартоване на річці Дніпро в районі Північно-західної частини Венеціанського острова (Гідропарк) у Києві.

      Судно працює готельно-відпочинковий комплекс на воді, має 200 номерів, ресторан із відкритою терасою та літнім майданчиком, конференц-зал тощо.

      Ціни на номери тут стартують від 2 тисяч гривень за ніч.

      Дивіться також:
      blog_ava
      Головні новин 11 серпня: Путін з'їздив до Криму та сутички в Єрусалимі
      сьогодні
      5168
      Теги: Новини нерухомості України Готелі Продаж нерухомості Аукціон Торги Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Жану Нувелю – 74: приголомшливі споруди архітектора, які ви захочете побачити на власні очі
      сьогодні , 12:30 Жану Нувелю – 74: приголомшливі споруди архітектора, які ви захочете побачити на власні очі
      Марія Бондар 199
      Бойовики "ЛНР" стягнули до лінії фронту додаткові підрозділи
      сьогодні , 12:00 Бойовики "ЛНР" стягнули до лінії фронту додаткові підрозділи
      Дмитро Снєгирьов 716
      10 найцікавіших фактів про пивоваріння в Україні
      сьогодні , 09:30 10 найцікавіших фактів про пивоваріння в Україні
      884
      "Балтийские тигры" могли бы прижиться на украинском Донбассе
      сьогодні , 08:50 "Балтийские тигры" могли бы прижиться на украинском Донбассе
      Максим Єфімов 1205
      Головні новин 11 серпня: Путін з'їздив до Криму та сутички в Єрусалимі
      сьогодні , 08:03 Головні новин 11 серпня: Путін з'їздив до Криму та сутички в Єрусалимі
      5168
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук