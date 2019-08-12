Плавучий готель у Києві пішов з молотка: фінальна ціна втричі перевищила стартову

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав судно "Готель Баккара" на аукціоні за 42 мільйони гривень.

Про успішні торги повідомив генеральний директор ProZorro.Продажі Олексій Соболєв у своєму Facebook.

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Він звернув увагу на те, що відомий готель-корабель, який ходить по Дніпру вдалось продати за ціну, що майже втричі перевищила стартову.

"Готель Баккара" пішов з молотка 42 000 777 гривень. Початкова ціна була – 16 мільйонів гривень.

Готель Баккара на Дніпрі у Києві: дивіться фото:

Чому стартова ціна має бути нижче ринкової?

Соболєв зауважив, що кілька тижнів тому цей самий об'єкт виставляли на аукціон зі стартовою ціною 25 млн грн і тоді не прийшло жодного покупця.

А за кілька тижнів до цього виставляли за ціною в 30+ млн, і теж нікого не було. От здавалося б, чому не прийти і купити? А тому, що така ціна не цікава всьому ринку, а лише може одному гравцю, тому навіщо приходити, можна ж буде дешевше купити,

– написав Соболєв.

Директор ProZorro.Продажі радить тим, хто розуміє тенденції ринку нерухомості і має намір виставляти об'єкти на аукціон, ставити стартові ціни на 20% нижче ринкових. Таким чином можна збільшити конкуренцію на торгах і у підсумку фінальну ціну.

Що відомо про судно "Готель Баккара"?Судно було збудоване у 2007-му році і пришвартоване на річці Дніпро в районі Північно-західної частини Венеціанського острова (Гідропарк) у Києві.



Судно працює готельно-відпочинковий комплекс на воді, має 200 номерів, ресторан із відкритою терасою та літнім майданчиком, конференц-зал тощо.



Ціни на номери тут стартують від 2 тисяч гривень за ніч.