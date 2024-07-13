Слова племянницы не будут иметь никакого эффекта на Белоусова. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, добавив, что повлиять на совесть нового главы Минобороны невозможно, потому что ее у него вообще нет.

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Что изменится после обращения

Отбор в высшие эшелоны российской власти проходил в течение 20 лет, поэтому вообще невозможно, чтобы там оказался человек с совестью. Поэтому можно исключить, что Белоусов после обращения племянницы вдруг поймет, что совершает преступления.

Он никогда не решится публично сказать, что Владимир Путин является убийцей и отказаться от преступной политики Кремля. Такое развитие событий – фантастика.

Но это выступление является инструментом в информационной войне против режима. Мы знаем, что некоторые дети людей, которые обслуживают властную верхушку, осуждают за это своих родных. Поэтому обращение племянницы может иметь определенный эффект, стать образцом для подражания, впрочем этот эффект не надо преувеличивать,

– отметил Игорь Яковенко.

Обращение Натальи Вертинской может стать моделью, которая теперь будет повторяться. Поэтому эта история неплохая с точки зрения информационного воздействия, однако она точно не была рассчитана на самого Белоусова.