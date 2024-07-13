Слова племінниці не матимуть жодного ефекту на Бєлоусова. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, додавши, що вплинути на совість нового очільника Міноборони неможливо, бо її у нього взагалі нема.

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Що зміниться після звернення

Відбір у вищі ешелони російської влади проходив упродовж 20 років, тому взагалі неможливо, щоб там опинилася людина з совістю. Відтак можна виключити, що Бєлоусов після звернення племінниці раптом зрозуміє, що вчиняє злочини.

Він ніколи не наважиться публічно сказати, що Владімір Путін є вбивцею та відмовитися від злочинної політики Кремля. Такий розвиток подій – фантастика.

Але цей виступ є інструментом в інформаційній війні проти режиму. Ми знаємо, що деякі діти людей, які обслуговують владну верхівку, засуджують за це своїх рідних. Тому звернення племінниці може мати певний ефект, стати взірцем для наслідування, втім цей ефект не треба перебільшувати,

– зауважив Ігор Яковенко.

Звернення Наталії Вертинської може стати моделлю, яка тепер повторюватиметься. Тому ця історія непогана з погляду інформаційного впливу, однак вона точно не була розрахована на самого Бєлоусова.