На днях в Киевской области двое российских захватчиков добровольно сдались в плен украинским защитникам. Один из оккупнатов вырос в Украине.

Оба мужчины – военные 29-й армии Восточного военного округа. Они служат в 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригаде.

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Кто сдался в плен ВСУ

41-летний старшина Галяминских Александр Владимирович – заместитель командира реактивно-артиллерийского взвода;

– заместитель командира реактивно-артиллерийского взвода; 31-летний ефрейтор Максимов Максим Андреевич – стрелок мотострелкового взвода.

Пленный имеет родню в Одессе

Выяснилось, что Галяминский вырос в Одессе. В 1999 году окончил тамошнее мореходное училище. Там до сих пор проживают его родной брат Андрей и дядя Валерий. Более того, жена пленника – коренная одесситка. В этом городе у нее тоже осталось много родственников – мать Галина, тетя Люда и другие.

Интересно, а они знали, что их "зяток-воин" собирался крыть "Градами" украинских детей, женщин и пожилых людей, их же самих и когда-то свой родной город Одессу?

– подчеркнули в сообщении.

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