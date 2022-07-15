Поиск пленных военных: в разведке рассказали о данных, которые не нужно распространять в соцсети

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отмечает, что публичное распространение информации о пленных может повредить процессу обмена.

Так, распространение развернутой информации о конкретном человеке, находящемся в российском плену, может осложнить процесс обмена и представлять опасность для пленника.

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Почему не стоит разглашать информацию в социальных сетях

Враг очень придирчив к любой информации: политические взгляды, место службы, предыдущая работа, "значимость" человека в обществе и даже подробности из жизни родных и близких пленника. Если оккупантам что-то не понравится, в результате требования к обмену конкретного человека могут быть завышены, а сам процесс максимально усложнен.

в ГУР обратили внимание на то, что распространение информации о позывных, воинской части, месте дислокации подразделения и даже обстоятельствах попадания в плен угрожают не только пленным, но и его боевым собратьям и подразделению.

В разведке отметили, что Украина делает все возможное, чтобы каждый украинский воин вернулся домой.

Куда обращаться, если ваш близкий человек в плену

Если вы потеряли связь с близким человеком, находящимся на военной службе, в зоне ведения боевых действий или на оккупированных территориях или имеете подозрение, что ваш близкий человек находится в плену у врага – обращайтесь в уполномоченные государственные институты, занимающиеся вопросами поиска и обмена пленных:

Консультационная линия Координационного штаба по обращению с военнопленными: +380954127424. Прием звонков: пн – пт с 10:00 до 16:00 часов.

Адрес приемной: город Киев, улица Спасская, 37

Национальное информационное бюро: 1648, (044) 287 81 65.

Объединенный Центр по поиску и освобождению пленных при СБУ +380676508332 +380980873601.

Национальная полиция: +380894201866.

Международный комитет Красного Креста: 0800300155.

Заметим, что большинство пропавших украинских военных живы и находятся в плену у россиян. Ориентировочное количество пропавших без вести украинских защитников – более 7 тысяч человек.

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