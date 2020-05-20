Пленки Деркача – Порошенко: "Слуга народа" требует создать следственную комиссию

Накануне нардеп Андрей Деркач обнародовал запись якобы разговора пятого украинского президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Согласно ей Байден якобы оказывает давление на Порошенко. Фракция "Слуга народа", со своей стороны, инициирует создание временной следственной комиссии по расследованию информации, которая содержится в этих аудиоматериалах.

Детальніше про створення ТСК

Про створення ТСК повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура під час виступу з трибуни Верховної Ради. Про це повідомляє 24 канал.

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Розмови з Джо Байденом, розмови з Джоном Керрі та інформація, яку оприлюднив Рудольф Джуліані, – це абсолютно кричущі факти злочинної діяльності. І ми будемо робити все для того, щоб із усіх цих справ провели незалежну правову оцінку та щоб щодо них було поставлено крапку,

– наголосив Качура.

Водночас він підкреслив, факти за результатами ТСК нададуть правоохоронцям. Крім того, за оприлюдненими матеріалами вже розпочато кримінальне провадження.

"Попередній аналіз уже дав знати, і Генеральна прокуратура вже виконала свій обов'язок і внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочала кримінальне провадження – мовиться про державну зраду та зловживання службовим становищем", – зазначив парламентар.

За його словами, сьогодні у цій справі немає фігуранта. "Слуга народу" пояснив, що Петро Порошенко не знайшов часу для того, щоб прийти до парламенту та пояснити, що саме відбувалося в цих розмовах.

"Але ми однозначно будемо стояти на позиціях того, щоб розслідування відбувалося максимально об'єктивно", – додав Качура.

Раніше з вимогою створити ТСК через оприлюднені деркачем матеріали вимагала депутатська група "За майбутнє".

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Що про ситуацію кажуть у "Європейські солідарності" – політсила Порошенка

Співголова фракції Ірина Геращенко заявила, що "Слуга народу" – наповнена членами партії Медведчука "Український вибір". Таких нардепів вона назвала "ФСБшними консервами".

Нам цікаво, кого сьогодні запрошують на цю трибуну? Байдена? Байден виступав з трибуни Верховної Ради України як представник країни-стратегічного партнера в той час, коли Україна сам-на-сам могла залишитися з Російською Федерацією, яка до того відшматувала частину української території,

– зауважила Геращенка.

Крім того, вона висловила думку, що нинішня влада робить все для того, аби "Україна взагалі стала токсичною – токсичною в згадках будь-де в європейських столицях світу, в Канаді чи в Америці". Водночас вона пригадала, що ще рік тому президент Зеленський обіцяв розширити нормандський формат за рахунок Сполучених Штатів Америки та Великої Британії.

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Коротко про так звані "плівки Деркача – Порошенка"

Напередодні низка ЗМІ, здебільшого проросійських, повідомила, що Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п’ятого президента Петра Порошенка.

Сам Деркач каже, що "плівки" він буцімто отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

За словами нардепа, перша тема аудіозаписів стосується отримання "1 мільярда доларів у обмін на збереження схем Burisma та міжнародної корупції".

Розмови нібито датовано 2015 – 2016 роками. В них мовиться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, "який розслідував справу Burisma та вийшов на Байдена".

Що відомо про компанію Burisma?Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа та Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії є причетним син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США. Нібито Трамп втручається у майбутні президентські вибори. Але імпічмент Трампу у підсумку так і не оголосили.