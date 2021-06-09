Эту тему обсудит Сергей Лещенко в эфире программы "Что это было?". К разговору присоединятся спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович и журналист-расследователь Денис Бигус.

К теме Медведчук – враг, который радовался срыву обмена пленными, – журналист Bihus.Info

При чем здесь Порошенко

В одном из выпусков Bihus.Info о "пленках Медведчука" говорится об освобождении киборга Рахмана – Андрея Гречанова. Пленки якобы доказывают то, что 3 из 4 месяцев в плену Рахман провел только "ради пафосного видео". Освободить Рахмана должны были якобы для поднятия "президентского имиджа" Петра Порошенко.

Также очень часто Медведчук, общаясь с представителями Кремля, говорил "наш главный". Есть подозрение, что речь шла именно о Порошенко.

Обо всем этом – в эфире 9 июня в 20:00. Не пропустите!

"Что это было?" с Алексеем Арестовичем и Денисом Бигусом: видео

"Пленки Медведчука" от Bihus.Info: что известно