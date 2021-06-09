Цю тему обговорить Сергій Лещенко в ефірі програми "Що це було?". До розмови приєднаються спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович та журналіст-розслідувач Денис Бігус.
До теми Медведчук – ворог, який радів зриву обміну полоненими, – журналіст Bihus.Info
До чого тут Порошенко
В одному з випусків Bihus.Info про "плівки Медведчука" мовиться про звільнення кіборга Рахмана – Андрія Гречанова. Плівки нібито доказують те, що 3 із 4 місяців у полоні Рахман провів тільки заради "пафосного відео". Звільнити Рахмана мали нібито для підняття "президентського іміджу" Петра Порошенка.
Також дуже часто Медведчук, спілкуючись з представниками Кремля, казав "наш главный". Є підозра, що мовилось саме про Порошенка.
"Що це було?" з Олексієм Арестовичем та Денисом Бігусом: відео
"Плівки Медведчука" від Bihus.Info: що відомо
- Журналісти-розслідувачі з невідомих джерел отримали розмови Віктора Медведчука з Кремлем за 4 роки. Вони переслухали багатогодинні записи та найголовніше опублікували у 4 частинах "Наших грошей". Усі можна переглянути тут.
- Перша частина була присвячена зв'язкам Медведчука з російською владою. Друга – "трубі Медведчука".
- У третій частині журналісти розповіли про вугілля, яке лідер ОПЗЖ купував у бойовиків. Останній випуск спростовує інформацію про те, що Медведчук справді працював над звільненням українських полонених.
- Журналіст Максим Опанасенко анонсував також підсумковий випуск, у якому опублікують усі розмови Медведчука, які у них є.
- Варто зазначити, що оточення Медведчука не дало жодних коментарів з цього приводу.