Скандальные заявления Мендель являются частью инфоатаки, Центр безопасности и сотрудничества

После новостей об украинских успехах на фронте в информационном пространстве снова начали раскручивать темы коррупции, "диктатуры" и якобы слабости украинской демократии. Отдельный резонанс вызвало интервью Юлии Мендель, в котором прозвучали тезисы, созвучные с российской пропагандой.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала заявил, что такие появления не являются случайными. По его словам, речь идет о скоординированной информационной атаке, которая должна ослабить позиции Украины именно в чувствительный для нее момент.

Информационное давление после успехов Украины на фронте

По мнению Дмитрия Жмайло, новая волна громких тем в информпространстве появилась не случайно именно тогда, когда Украина начала показывать лучший результат на поле боя. Он напомнил, что в феврале Силы обороны Украины вернули больше территории, чем Россия смогла захватить за тот же месяц.

Напомним! 17 марта 2026 года, выступая перед парламентом Великобритании, Владимир Зеленский заявил, что за последние 30 дней Силы обороны Украины отвоевали больше территории, чем Россия смогла захватить. Он также напомнил, что 23 февраля Александр Сырский сообщал о деоккупации около 400 квадратных километров на юге, а 3 марта уточнялось, что с начала года украинские военные уже вернули под контроль 460 квадратных километров.

Именно после этого снова резко поднялись разговоры о коррупции, "диктатуре" и якобы неготовности Украины к демократии, а рядом с этим вышли новые расследования, задержания и интервью Юлии Мендель российским пропагандистам.

Справка: 11 мая бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая работала на этой должности в 2019 – 2021 годах, дала интервью Такеру Карлсону, где раскритиковала Владимира Зеленского и заявила, что Украина якобы была готова сдать Донбасс. Андрей Сибига после этого назвал ее слова манипуляциями, которые вредят Украине и подыгрывают российской пропаганде, а в Офисе Президента заявили, что Мендель не участвовала ни в переговорах, ни в принятии решений.

Сразу начинают сгущаться вот эти краски, чтобы понизить наш статус и понизить нашу дипломатическую позицию. Это, к сожалению, пока что общее желание и Москвы, и Вашингтона. В этой ситуации мы просто продолжаем бороться за свое выживание и дальше кооперироваться с нашими европейскими партнерами,

– сказал Жмайло.

Он связал это с моментом, когда Киев пытается удержать сильную позицию не только на фронте, но и в переговорах с партнерами. Украина глубже работает с европейскими столицами, одновременно в Вашингтоне снова пытаются говорить от имени всего переговорного процесса между Россией и Украиной. В такой ситуации информационное давление должно не просто создать внутренний скандал, а ослабить украинские позиции снаружи именно в чувствительный момент.

Это вполне спланированные и направленные информационные атаки. Вот именно в такие моменты, чтобы ослабить нашу дипломатическую позицию,

– отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Жмайло сказал, что Украина предлагает шире привлекать европейцев к переговорным и вопросам безопасности, касающихся войны с Россией. В частности, речь идет об обсуждении идеи перемирия без ударов по аэропортам.

Интересно! 11 мая Украина предложила Евросоюзу продвигать так называемое "аэропортовое перемирие" – взаимный отказ от ударов по авиационной инфраструктуре, чтобы дать Европе конкретный инструмент участия в переговорах с Россией. Олег Лесной объяснил, что такой малый шаг может запустить отдельный формат разговора, а Валерий Романенко добавил, что тема аэропортов действительно болезненна для Москвы, потому что сбои в их работе бьют и по логистике, и по авиационному потенциалу, однако без дополнительного давления Кремль использует любую такую договоренность только для выигрыша времени.

По его мнению, с этого может начаться отдельное дипломатическое направление, потому что контакты с Европой оживляются, и Москва тоже вынуждена это учитывать. Он считает, что такое движение не устраивает Соединенные Штаты, потому что там не могут просто навязать Украине решение, как это было в 1994 году при подписании Будапештского меморандума.

Нас загоняют в тупик. Мы боремся за свое выживание и можем отвечать только собственной стойкостью,

– сказал Жмайло.

Он подчеркнул, что сейчас Украине надо улучшать ситуацию на линии боевого соприкосновения, совершенствовать мобилизацию и процессы рекрутинга. По его словам, если страна не посыплется изнутри, прежде всего в тылу и морально, эту ситуацию еще можно переломить. В то же время Жмайло заметил, что ни российских ударов, ни действий США пока не хватает, чтобы в Вашингтоне по-настоящему увидели реальную картину, а это означает, что Силам обороны Украины придется и дальше вести очень тяжелую и изнурительную работу.

Пленки Миндича и игра на внутренний раскол

Жмайло обратил внимание и на заявления российского переговорщика Дмитриева, который призвал европейские медиа активнее писать о коррупции в Украине и подозрениях в отношении Андрея Ермака.

Важно! 11 мая НАБУ и САП сообщили Андрею Ермаку о подозрении по делу "Династия", которое касается легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. 12 мая в ВАКС начали рассмотрение меры пресечения, но решение не приняли, потому что защита попросила больше времени на ознакомление с 16 томами дела по 250 страниц, а прокуроры заявили, что проект предусматривал несколько резиденций для фигурантов и финансировался через паевые взносы, наличные из коррупционных схем в сфере энергетики и средства неустановленного происхождения.

По его мнению, такая синхронность показывает, что акцент намеренно смещают с украинских успехов и устойчивости на темы, которые бьют по репутации государства. В этом же ряду он поставил и серию пленок Миндича, которые, по его оценке, появляются не хаотично, а в моменты, когда международная дипломатия Украины особенно уязвима.

Это сознательная работа. Это сознательная работа против Украины, против нашего государства,

– подчеркнул исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Сейчас для Украины главными должны оставаться фронт, победа и выживание государства, чтобы все остальные споры общество могло продолжить уже в свободной и независимой стране, а не в эмиграции, тюрьмах или российских лагерях. Он также напомнил, в каком состоянии возвращаются украинские военнопленные, и этим объяснил, почему вопрос внутренней устойчивости сегодня для страны является принципиальным.

Бывшие союзники, видите, перешли на другую сторону и стали врагами. Поэтому только мудрость и единство общества в этой ситуации поможет нам выстоять в этой войне. Сначала фронт и победа, а потом уже другие вопросы,

– подчеркнул он.

По его мнению, расчет здесь идет не просто на громкий скандал, а на усталость, взаимное недоверие и внутреннее расшатывание в момент, когда страна одновременно держит фронт и дипломатическое давление снаружи.

Что известно о заявлениях Юлии Мендель и скандале вокруг них?

Юлия Мендель была пресс-секретарем Владимира Зеленского после его избрания в 2019 году, но впоследствии покинула пост на фоне скандалов и проблем с коммуникацией. После увольнения она издала книги о работе в Офисе Президента, а в конце 2025 года снова вернулась в публичное пространство с резкими заявлениями об Андрее Ермаке.

31 января 2026 года Мендель заявила, что Ермак якобы верит в черную магию, привлекает иностранных колдунов и поэтому принимает важные политические решения. Эти слова резко контрастировали с тем, как ранее она сама описывала Ермака в своей книге – как сильного, преданного и эффективного человека.

Игорь Рейтерович назвал такие заявления Мендель "кринжевыми" и обратил внимание, что подобные обвинения без доказательств больше похожи на попытку привлечь внимание. В то же время он отметил, что вера в эзотерику среди части политиков действительно распространена, но это не подтверждает автоматически именно ее версию событий.

В мае 2026 года Мендель пошла на эфир к Такеру Карлсону, где заявила, что Зеленский в 2022 году был готов отдать Донбасс ради мира, в 2019 году якобы обещал Путину, что Украина не вступит в НАТО, а также пересказывала слухи о наркотиках, которых сама не видела. После этого в Офисе Президента посоветовали не обращать внимания на ее слова, а Дмитрий Литвин заявил, что она "давно не в себе".