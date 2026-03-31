Не Али-Баба: в НАБУ раскрыли неожиданный псевдоним Ермака на "пленках Миндича"

В НАБУ заявили, что Андрей Ермак фигурирует на так называемых "пленках Миндича" под другим псевдонимом. Хотя, ранее ему приписывали "Али-Бабу".

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов раскрыл новые детали дела, в частности о псевдониме Ермака. Об этом он рассказал в интервью ведущей канала "Есть вопросы" Елене Трибушной, обнародованном 30 марта.

Какой псевдоним имел Ермак на "пленках Миндича"?

Абакумов заявил, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак может фигурировать на так называемых "пленках Миндича" под псевдонимом "Хирург".

Однако, детектив отметил, что не может прямо подтвердить, касается ли дело "Мидас" Ермака, однако отметил, что существуют псевдонимы, которые могут быть связаны с этим лицом.

Я знаю того человека, которого вы назвали, под псевдонимом "Хирург"... А Офис президента как хирургическое отделение",

– ответил Абакумов на вопрос журналистки.

Он также сообщил, что пока дальнейшая публикация "пленок Миндича" не планируется. Отдельно Абакумов прокомментировал вопрос об отсутствии подозрения чиновникам. По его словам, в таких делах необходима максимально сильная доказательная база, ведь фигуранты могут привлекать лучших адвокатов, значительные финансовые ресурсы и даже медийные кампании для защиты.

